Вкуснее и проще, чем "Шуба" и винегрет: полезный салат из свеклы для легкого ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкуснее и проще, чем 'Шуба' и винегрет: полезный салат из свеклы для легкого ужина

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что для салатов свеклу лучше не варить, а запекать в духовке в фольге, так она будет намного полезнее и вкуснее.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из свеклы, с твердым сыром и вареными яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Твердый сыр – 150 г
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на большой терке вместе с твердым сыром и отваренными яйцами, переложите в миску.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте майонез, соль и перец, все перемешайте.

Готовый салат

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