Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что для салатов свеклу лучше не варить, а запекать в духовке в фольге, так она будет намного полезнее и вкуснее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из свеклы, с твердым сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Свекла – 3 шт.

Яйца – 4 шт.

Твердый сыр – 150 г

Майонез – 1 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на большой терке вместе с твердым сыром и отваренными яйцами, переложите в миску.

2. Добавьте майонез, соль и перец, все перемешайте.

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