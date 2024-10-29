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Вкуснее и проще, чем "Шуба" и винегрет: полезный салат из свеклы для легкого ужина
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, закусок, соусов. Стоит отметить, что для салатов свеклу лучше не варить, а запекать в духовке в фольге, так она будет намного полезнее и вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из свеклы, с твердым сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Твердый сыр – 150 г
- Майонез – 1 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу натрите на большой терке вместе с твердым сыром и отваренными яйцами, переложите в миску.
2. Добавьте майонез, соль и перец, все перемешайте.
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