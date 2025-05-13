Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты

Вкусное домашнее мороженое можно приготовить всего из одного ингредиента. При этом, оно получится значительно лучше, чем магазинное. Еще и бюджетнее.

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Идея приготовления вкусного домашнего мороженого из одного ингредиента опубликована на странице фудблогера Дианы Гологовец (diana gologovets) в Instagram. Для основы понадобится лишь банан, а, по желанию, сверху можете натереть шоколад.

Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • банан – 2 шт.
  • шоколад – по желанию для подачи

Способ приготовления:

Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты

1. Возьмите два банана.

2. Положите в морозилку.

Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты

3. Оставьте фрукты в холоде на несколько часов.

4. Затем достаньте.

5. Снимите кожуру.

Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты

6. Нарежьте на кусочки.

7. Положите кусочки в чашу блендера.

8. Тщательно взбейте до однородности.

Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты

9. Выложите в миску для подачи.

10. Сверху можно натереть шоколад по желанию.

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