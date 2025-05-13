Вкусное домашнее мороженое из одного ингредиента: готовится за считанные минуты
Вкусное домашнее мороженое можно приготовить всего из одного ингредиента. При этом, оно получится значительно лучше, чем магазинное. Еще и бюджетнее.
Идея приготовления вкусного домашнего мороженого из одного ингредиента опубликована на странице фудблогера Дианы Гологовец (diana gologovets) в Instagram. Для основы понадобится лишь банан, а, по желанию, сверху можете натереть шоколад.
Ингредиенты:
- банан – 2 шт.
- шоколад – по желанию для подачи
Способ приготовления:
1. Возьмите два банана.
2. Положите в морозилку.
3. Оставьте фрукты в холоде на несколько часов.
4. Затем достаньте.
5. Снимите кожуру.
6. Нарежьте на кусочки.
7. Положите кусочки в чашу блендера.
8. Тщательно взбейте до однородности.
9. Выложите в миску для подачи.
10. Сверху можно натереть шоколад по желанию.
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