Вкусное домашнее мороженое можно приготовить всего из одного ингредиента. При этом, оно получится значительно лучше, чем магазинное. Еще и бюджетнее.

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Идея приготовления вкусного домашнего мороженого из одного ингредиента опубликована на странице фудблогера Дианы Гологовец (diana gologovets) в Instagram. Для основы понадобится лишь банан, а, по желанию, сверху можете натереть шоколад.

Ингредиенты:

банан – 2 шт.

шоколад – по желанию для подачи

Способ приготовления:

1. Возьмите два банана.

2. Положите в морозилку.

3. Оставьте фрукты в холоде на несколько часов.

4. Затем достаньте.

5. Снимите кожуру.

6. Нарежьте на кусочки.

7. Положите кусочки в чашу блендера.

8. Тщательно взбейте до однородности.

9. Выложите в миску для подачи.

10. Сверху можно натереть шоколад по желанию.

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