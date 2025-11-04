Вкусное домашнее печенье "Снежинки": готовится без соды
Домашнее печенье "Снежинки" – это нежный, ароматный десерт, который идеально подходит к чаю или кофе. Оно имеет рассыпчатую текстуру, приятный ореховый вкус и не содержит соды или разрыхлителей. Такой вариант печенья особенно популярен в зимний период, ведь напоминает праздничную выпечку из детства. Готовится просто, а результат всегда радует как вкусом, так и видом.
Идея приготовления праздничного печенья "Снежинки" опубликована на странице фудблогера foodstories.helen в Instagram.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 250 г
- сливочное масло – 150 г (мягкое)
- сахарная пудра – 70 г
- грецкие орехи – 100 г (измельченные или целые половинки)
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- щепотка соли – по вкусу
- сахарная пудра для обвалки – по желанию
Способ приготовления:
1. В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
2. Перетрите ложкой или миксером до кремообразной массы.
3. Добавьте щепотку соли и постепенно всыпайте муку.
4. Замесите мягкое, пластичное тесто.
5. Вмешайте измельченные грецкие орехи – они добавят текстуры и приятного вкуса.
6. Сформируйте из теста небольшие шарики размером с грецкий орех и выложите на противень, застеленный пергаментом.
7. Выпекайте при температуре 180°C около 15-20 минут, пока печенье не станет слегка золотистым.
8. Дайте ему остыть, а затем обваляйте в сахарной пудре для "снежного" эффекта.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: