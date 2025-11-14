Домашнее шоколадное печенье с творогом – это простой и удобный вариант десерта к чаю, который можно приготовить без сложных техник. Рецепт подходит для тех, кто любит нежную творожную начинку и выразительный шоколадный вкус. Тесто готовится быстро, а особенность метода в том, что его нужно заморозить и натереть на терке перед выпеканием. Такой способ позволяет получить равномерную структуру и красивую выпечку с приятной текстурой. Блюдо удачно сочетается с горячими напитками и подходит как для будничного чаепития, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного домашнего печенья с творогом опубликована на странице фудблогера vica.chaikivska в Instagram.

Ингредиенты для шоколадного теста:

сливочное масло – 180 г

сахар – 150 г

сметана – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 360 г

какао – 40 г

соль – щепотка

Ингредиенты для творожной начинки:

творог – 500 г

сахар – 100 г

яйцо – 1 шт.

ванильный сахар или ваниль – по вкусу

Способ приготовления:



1. Растопите сливочное масло и смешайте его с сахаром и сметаной до однородности.

2. В другой миске соедините сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соль.

3. Добавьте сухую смесь к масляной и замесите тесто.

4. Готовое тесто разделите на две равные части и положите в морозильную камеру примерно на два часа, чтобы оно стало твердым.

5. Пока тесто охлаждается, подготовьте начинку. В миске смешайте творог, сахар, яйцо и ваниль до однородной массы.

6. Достаньте первую часть замороженного теста и натрите его на крупной терке в форму для выпекания. Разровняйте поверхность.

7. Сверху равномерно выложите сырную начинку. Затем натрите вторую часть теста и накройте ею начинку, снова слегка разравнивая поверхность.

8. Выпекайте десерт в разогретой до 170°C духовке примерно 30 минут, пока он не станет румяным. После выпекания дайте ему немного остыть, а затем нарежьте на квадраты.

9. Шоколадное печенье из тертого теста долго сохраняет свежесть, его можно замораживать и доставать порционно. Это простой и надежный рецепт, который станет любимым вариантом домашней выпечки к чаю.

