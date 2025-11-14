Вкусное шоколадное печенье с творогом к чаю: готовится из тертого теста
Домашнее шоколадное печенье с творогом – это простой и удобный вариант десерта к чаю, который можно приготовить без сложных техник. Рецепт подходит для тех, кто любит нежную творожную начинку и выразительный шоколадный вкус. Тесто готовится быстро, а особенность метода в том, что его нужно заморозить и натереть на терке перед выпеканием. Такой способ позволяет получить равномерную структуру и красивую выпечку с приятной текстурой. Блюдо удачно сочетается с горячими напитками и подходит как для будничного чаепития, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного домашнего печенья с творогом опубликована на странице фудблогера vica.chaikivska в Instagram.
Ингредиенты для шоколадного теста:
- сливочное масло – 180 г
- сахар – 150 г
- сметана – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 360 г
- какао – 40 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для творожной начинки:
- творог – 500 г
- сахар – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- ванильный сахар или ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Растопите сливочное масло и смешайте его с сахаром и сметаной до однородности.
2. В другой миске соедините сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соль.
3. Добавьте сухую смесь к масляной и замесите тесто.
4. Готовое тесто разделите на две равные части и положите в морозильную камеру примерно на два часа, чтобы оно стало твердым.
5. Пока тесто охлаждается, подготовьте начинку. В миске смешайте творог, сахар, яйцо и ваниль до однородной массы.
6. Достаньте первую часть замороженного теста и натрите его на крупной терке в форму для выпекания. Разровняйте поверхность.
7. Сверху равномерно выложите сырную начинку. Затем натрите вторую часть теста и накройте ею начинку, снова слегка разравнивая поверхность.
8. Выпекайте десерт в разогретой до 170°C духовке примерно 30 минут, пока он не станет румяным. После выпекания дайте ему немного остыть, а затем нарежьте на квадраты.
9. Шоколадное печенье из тертого теста долго сохраняет свежесть, его можно замораживать и доставать порционно. Это простой и надежный рецепт, который станет любимым вариантом домашней выпечки к чаю.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: