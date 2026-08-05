Сезон кабачков – отличный повод приготовить простое, но очень вкусное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Сот из кабачков с плавленым сыром получается нежным, ароматным и готовится всего за несколько минут. Его можно подавать горячим как самостоятельное блюдо или использовать в качестве намазки на хлеб или гренки. Для рецепта понадобятся доступные овощи и минимум времени.

Идея приготовления сытного кабачкового соте с сыром опубликована на странице svitlana foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт. (примерно 900 г)

помидоры – 2 средних или 1 большой

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 средняя

чеснок – 2-3 зубчика

плавленый сыр – 200 г

растительное масло – 2 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки, помидоры и лук нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а чеснок мелко измельчите.

2. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук вместе с морковью до мягкости.

3. Добавьте кабачки и готовьте их 5-7 минут, периодически помешивая.

4. Добавьте помидоры и чеснок, приправьте солью и черным перцем. Тушите до полной готовности овощей.

5. В конце добавьте плавленый сыр и хорошо перемешайте. Готовьте еще 3-5 минут, пока сыр полностью не расплавится и не придаст блюду кремообразную консистенцию. Как подавать кабачковое соте

6. Готовое соте можно подавать сразу после приготовления в качестве горячего овощного гарнира или легкого ужина. После остывания оно становится еще гуще и прекрасно подходит в качестве намазки на поджаренный хлеб, тосты или гренки. По желанию перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.

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