Вкусное творожное печенье "Лапки": готовится всего 20 минут

Сырное печенье "Лапки" можно приготовить из простых продуктов, которые часто есть дома. Тесто замешивается быстро, а сам десерт не требует сложных кулинарных приёмов. Печенье получается мягким внутри и румяным после выпечки. На весь процесс уйдёт около 20 минут в духовке.

Идея приготовления домашнего творожного печенья опубликована на странице mrs.olhamiller в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 300 г

сливочное масло – 130 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – для обваливания

корица – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить основу для теста. Смешайте творог с мягким сливочным маслом.

2. Добавьте обычный и ванильный сахар, после чего взбейте смесь блендером до однородной консистенции. Если блендера нет, творог можно хорошо размять толкушкой.

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе. Замесите мягкое однородное тесто. Оно должно хорошо держать форму и не рассыпаться при раскатывании.

4. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт толщиной примерно 2 мм. С помощью стакана вырежьте одинаковые кружочки. Также их можно сформировать руками, если нет подходящей формы.

5. Для обваливания смешайте сахар с корицей, если хотите получить более ароматное печенье. Каждый кружочек нужно окунуть одной стороной в сахарную смесь и сложить пополам сахарной стороной внутрь.

6. После этого снова обваляйте одну половину заготовки в сахаре и сложите ее пополам. Верх каждой сформированной печеньки еще раз окуните в сахар.

7. Застелите противень пергаментом и выложите печенье сахарной стороной вверх. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Готовое творожное печенье должно подрумяниться сверху.

8. Такое домашнее печенье лучше всего подавать после того, как оно немного остынет. Благодаря простой форме и сахарной корочке оно хорошо сочетается с чаем, кофе или теплым молоком.

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