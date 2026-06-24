Ароматная домашняя выпечка с яблоками всегда создает особый уют на кухне. Если хочется быстро приготовить что-нибудь к чаю, стоит обратить внимание на простое яблочное печенье с корицей. Оно получается мягким внутри, с нежной текстурой и приятным фруктовым вкусом. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, которые часто уже есть дома. Такой десерт прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для угощения гостей.

Идея приготовления домашнего яблочного печенья с корицей опубликована на странице нутрициолога Виктории Радостной (viktoria radostnaya) в Instagram.

Ингредиенты:

красное яблоко – 1 средний плод

творог 5% – 180 г

яйцо – 1 шт.

растопленное сливочное масло – 30-40 г

мука – 5 ст.л.

ванильный сахар – по вкусу

сахар или сахарозаменитель – по вкусу

разрыхлитель – 2 ч.л.

молотая корица – по вкусу

сахар или сахарозаменитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яблоко нужно помыть и нарезать мелкими кубиками. Чем мельче будут кусочки, тем равномернее они распределятся в тесте.

2. В глубокой миске смешайте творог, яйцо, растопленное сливочное масло, ванильный сахар и подсластитель по вкусу.

3. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.

4. Добавьте муку и разрыхлитель. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы тесто стало мягким и однородным.

5. После этого добавьте нарезанные яблоки и аккуратно распределите их по всей массе.

6. Отдельно смешайте корицу с небольшим количеством сахара или сахарозаменителя. Из теста сформируйте небольшие шарики и обваляйте каждый в ароматной смеси.

7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, оставляя между заготовками небольшие промежутки.

8. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40–45 минут до появления легкой золотистой корочки.

9. Готовое яблочное печенье с корицей можно подавать теплым или полностью остывшим. Оно хорошо сочетается с чаем, кофе или какао и долго сохраняет свою нежную текстуру.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: