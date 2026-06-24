Вкусное яблочное печенье с корицей: готовится за считанные минуты
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Ароматная домашняя выпечка с яблоками всегда создает особый уют на кухне. Если хочется быстро приготовить что-нибудь к чаю, стоит обратить внимание на простое яблочное печенье с корицей. Оно получается мягким внутри, с нежной текстурой и приятным фруктовым вкусом. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, которые часто уже есть дома. Такой десерт прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для угощения гостей.
Идея приготовления домашнего яблочного печенья с корицей опубликована на странице нутрициолога Виктории Радостной (viktoria radostnaya) в Instagram.
Ингредиенты:
- красное яблоко – 1 средний плод
- творог 5% – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- растопленное сливочное масло – 30-40 г
- мука – 5 ст.л.
- ванильный сахар – по вкусу
- сахар или сахарозаменитель – по вкусу
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- молотая корица – по вкусу
- сахар или сахарозаменитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яблоко нужно помыть и нарезать мелкими кубиками. Чем мельче будут кусочки, тем равномернее они распределятся в тесте.
2. В глубокой миске смешайте творог, яйцо, растопленное сливочное масло, ванильный сахар и подсластитель по вкусу.
3. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.
4. Добавьте муку и разрыхлитель. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы тесто стало мягким и однородным.
5. После этого добавьте нарезанные яблоки и аккуратно распределите их по всей массе.
6. Отдельно смешайте корицу с небольшим количеством сахара или сахарозаменителя. Из теста сформируйте небольшие шарики и обваляйте каждый в ароматной смеси.
7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, оставляя между заготовками небольшие промежутки.
8. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40–45 минут до появления легкой золотистой корочки.
9. Готовое яблочное печенье с корицей можно подавать теплым или полностью остывшим. Оно хорошо сочетается с чаем, кофе или какао и долго сохраняет свою нежную текстуру.
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