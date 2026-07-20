Вкусные баклажанные рулетики с мясом: как приготовить вкусную закуску
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Баклажаны и мясо – одно из самых удачных сочетаний для сытного домашнего блюда. Такие рулетики получаются сочными, ароматными и прекрасно подходят как для обеда, так и для праздничного стола. Томатный соус придает блюду насыщенный вкус, а сырная корочка делает его ещё более аппетитным. Для приготовления не требуются сложные ингредиенты, а результат приятно удивляет.
Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3-4 длинных плода
- растительное масло – для обжаривания
Для начинки:
- мясной фарш – 350 г
- чеснок – 1 зубчик или 1 ч.л. сухого
- томатная паста – 1 ч.л.
- свежая петрушка – небольшой пучок
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- пластинки острого перца – по желанию
Для соуса:
- свежие помидоры – 3 крупных (или 400 г консервированных измельчённых)
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Дополнительно:
- моцарелла или твёрдый сыр – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны тонкими продольными ломтиками.
2. Поместите овощи в подсоленную воду на 30 минут или просто посыпьте солью. После этого промойте и просушите бумажными полотенцами.
3. Обжарьте ломтики баклажанов на небольшом количестве масла до мягкости.
4. Для начинки смешайте фарш с томатной пастой, измельчённым чесноком, мелко нарезанной петрушкой, солью и специями.
5. Хорошо вымесите мясную массу и сформируйте небольшие овальные котлетки.
6. Помидоры натрите на терке или используйте готовые измельченные томаты. Добавьте к ним чеснок, соль и черный перец.
7. Заверните каждую мясную заготовку в ломтик баклажана, сформировав рулетик.
8. Вылейте томатный соус в форму для запекания и равномерно распределите по дну.
9. Выложите рулетики швом вниз.
10. По желанию посыпьте сверху тертым сыром или выложите кусочки моцареллы.
11. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут.
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