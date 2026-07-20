Вкусные баклажанные рулетики с мясом: как приготовить вкусную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
546
Вкусные баклажанные рулетики с мясом: как приготовить вкусную закуску
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Баклажаны и мясо – одно из самых удачных сочетаний для сытного домашнего блюда. Такие рулетики получаются сочными, ароматными и прекрасно подходят как для обеда, так и для праздничного стола. Томатный соус придает блюду насыщенный вкус, а сырная корочка делает его ещё более аппетитным. Для приготовления не требуются сложные ингредиенты, а результат приятно удивляет.

Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Вкусные баклажанные рулетики с мясом: как приготовить вкусную закуску

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3-4 длинных плода
  • растительное масло – для обжаривания

Для начинки:

  • мясной фарш – 350 г
  • чеснок – 1 зубчик или 1 ч.л. сухого
  • томатная паста – 1 ч.л.
  • свежая петрушка – небольшой пучок
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • пластинки острого перца – по желанию

Для соуса:

  • свежие помидоры – 3 крупных (или 400 г консервированных измельчённых)
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Дополнительно:

  • моцарелла или твёрдый сыр – 150-200 г

Способ приготовления:

Вкусные баклажанные рулетики с мясом: как приготовить вкусную закуску

1. Нарежьте баклажаны тонкими продольными ломтиками.

2. Поместите овощи в подсоленную воду на 30 минут или просто посыпьте солью. После этого промойте и просушите бумажными полотенцами.

3. Обжарьте ломтики баклажанов на небольшом количестве масла до мягкости.

4. Для начинки смешайте фарш с томатной пастой, измельчённым чесноком, мелко нарезанной петрушкой, солью и специями.

Вкусные баклажанные рулетики с мясом: как приготовить вкусную закуску

5. Хорошо вымесите мясную массу и сформируйте небольшие овальные котлетки.

6. Помидоры натрите на терке или используйте готовые измельченные томаты. Добавьте к ним чеснок, соль и черный перец.

7. Заверните каждую мясную заготовку в ломтик баклажана, сформировав рулетик.

8. Вылейте томатный соус в форму для запекания и равномерно распределите по дну.

9. Выложите рулетики швом вниз.

Вкусные баклажанные рулетики с мясом: как приготовить вкусную закуску

10. По желанию посыпьте сверху тертым сыром или выложите кусочки моцареллы.

11. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут.

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