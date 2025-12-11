Все рецепты
Вкусные брускетты с сыром и помидорами: делимся рецептом закуски на Новый год
Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. В таком блюде можно совместить разнообразные любимые компоненты. Например, намазку на основе песто и крем сыра, овощи и моцареллу.
Идея приготовления праздничных брускетт за 10 минут опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- багет
- масло от – 1 ст.л.
- итальянские травы
- крем сыр – 100 г
- соус песто – 1 ст.л.
- томаты черри – 7 шт.
- мини-моцарелла – 5-7 шт.
- микрогрин
Способ приготовления:
1. Выложить багет, смазать его маслом с травами.
2. Поставить в духовку на 7 минут.
3. Далее к крем-сыру добавить соус песто.
4. Перемешать и переложить в кондитерский мешок.
5. Теперь на подсушенный багет отсадить крем, далее выложить нарезанные на тоненькие кружочки томаты черри поочередно с кружочками моцареллы
6. Затем посыпать травами, выложить микрогрин.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: