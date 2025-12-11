Вкусные брускетты с сыром и помидорами: делимся рецептом закуски на Новый год

Вкусные брускетты с сыром и помидорами: делимся рецептом закуски на Новый год

Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. В таком блюде можно совместить разнообразные любимые компоненты. Например, намазку на основе песто и крем сыра, овощи и моцареллу.

Идея приготовления праздничных брускетт за 10 минут опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Идея приготовления праздничных брускетт за 10 минут опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • багет
  • масло от – 1 ст.л.
  • итальянские травы
  • крем сыр – 100 г
  • соус песто – 1 ст.л.
  • томаты черри – 7 шт.
  • мини-моцарелла – 5-7 шт.
  • микрогрин

Способ приготовления:

1. Выложить багет, смазать его маслом с травами.

1. Выложить багет, смазать его маслом с травами.

2. Поставить в духовку на 7 минут.

3. Далее к крем-сыру добавить соус песто.

3. Далее к крем-сыру добавить соус песто.

4. Перемешать и переложить в кондитерский мешок.

Вкусные брускетты с сыром и помидорами: делимся рецептом закуски на Новый год

5. Теперь на подсушенный багет отсадить крем, далее выложить нарезанные на тоненькие кружочки томаты черри поочередно с кружочками моцареллы

6. Затем посыпать травами, выложить микрогрин.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

