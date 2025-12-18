Вкусные бутерброды со свеклой и селедкой на праздничный стол: значительно проще чем "Шуба"

Вкусные бутерброды со свеклой и селедкой на праздничный стол: значительно проще чем 'Шуба'

Вместо салата "Шуба" можно приготовить вкусные ленивые бутерброды с сельдью и свеклой. Сделайте аппетитную овощную намазку, а сверху добавьте кусочки рыбы. Для основы понадобится именно черный хлеб – так вкуснее всего.

Идея приготовления бутербродов с сельдью со свеклой опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • хлеб темный – 1 
  • сельдь – 200 г
  • красная свекла – 1-2 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • майонез – 2 ст. л.
  • горчица в зернах – 1-2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать на одинаковые кусочки.

2. Поджарить на сковородке до легкой корочки.

3. Красную свеклу (вареную или печеную) натереть.

4. Добавить чеснок, посолить, поперчить по вкусу.

5. Добавить майонез.

6. Перемешать и выложить на ломтики хлеба.

7. Поверх положить кусок сельди.

8. Сверху смазать горчицей в зернах.

