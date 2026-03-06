Пекинская капуста быстро пропаривается и становится мягкой. Поэтому из нее можно сделать голубцы без лишней мороки. Протушить изделия можно просто на сковородке.

Идея приготовления сочных домашних голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

1 большая пекинская капуста

фарш – 700-800 г

рис – 150 г (отваренный)

лук – 1 крупный

морковь – 1 большая

кетчуп (или томатная паста) – 3-4 ст.л.

сметана или сливки – 100 г

вода – 200 мл.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отрезать грубую часть от капусты и разобрать ее на листья.

2. Листья залить кипятком на минуту (можно в кастрюле или миске – как удобно).

3. Затем вынуть и срезать толстую часть у основания листа.

4. К мясу добавляю отваренный рис, обжаренную морковь и лук, соль, перец.

5. Хорошо вымешать до однородности.

6. На каждый листок выкладываю ложку фарша и закручиваю, как показано в видео.

7. Для заливки смешать сметану или сливки, кетчуп (или томатную пасту), воду, соль и перец.

8. Выложить голубцы на сковородку, залить соусом и тушить под крышкой на небольшом огне до готовности (примерно до 1 часа).

9. Через 30 минут перевернуть на другую сторону.

10. В конце посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: