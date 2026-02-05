Вкусные домашние голубцы из пекинской капусты: как быстро приготовить на ужин

Вкусные домашние голубцы из пекинской капусты: как быстро приготовить на ужин

Домашние голубцы очень быстро можно приготовить из пекинской капусты. Капуста прекрасно пропаривается и держит форму. Остается добавить внутрь лишь сочную мясную начинку с рисом.

Идея приготовления вкусных домашних голубцов из пекинской капусты на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш свиной – 500 г
  • рис сырой – 100 г
  • лук – 2-3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • специи – по вкусу
  • пекинская капуста – 1 шт.

Ингредиенты для соуса:

  • томатное пюре или готовый томатный соус – 500 мл.
  • вода – 300 мл.
  • специи (сушеный чеснок, соль, перец, сахар, итальянские травы) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подрезать низ капусты и оторвать листья.

2. Залить кипятком на 10 минут. Листья должны стать мягкими.

3. В каждом листочке вырезать твердую часть (жилку), чтобы листья было легче сворачивать.

4. Сделать зажарку из лука и моркови, посолить, поперчить.

5. Для начинки смешать фарш, половину зажарки, специи и сырой рис.

6. Хорошо перемешать.

7. Завернуть начинку в листы капусты.

8. Для соуса смешать томатное пюре, воду и специи.

9. Выложить голубцы в кастрюлю, добавить прослойками зажарку, а сверху залить соусом.

10. Тушить под закрытой крышкой на слабом огне 40-50 минут.

