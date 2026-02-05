Вкусные домашние голубцы из пекинской капусты: как быстро приготовить на ужин
Домашние голубцы очень быстро можно приготовить из пекинской капусты. Капуста прекрасно пропаривается и держит форму. Остается добавить внутрь лишь сочную мясную начинку с рисом.
Идея приготовления вкусных домашних голубцов из пекинской капусты на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш свиной – 500 г
- рис сырой – 100 г
- лук – 2-3 шт.
- морковь – 2 шт.
- специи – по вкусу
- пекинская капуста – 1 шт.
Ингредиенты для соуса:
- томатное пюре или готовый томатный соус – 500 мл.
- вода – 300 мл.
- специи (сушеный чеснок, соль, перец, сахар, итальянские травы) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подрезать низ капусты и оторвать листья.
2. Залить кипятком на 10 минут. Листья должны стать мягкими.
3. В каждом листочке вырезать твердую часть (жилку), чтобы листья было легче сворачивать.
4. Сделать зажарку из лука и моркови, посолить, поперчить.
5. Для начинки смешать фарш, половину зажарки, специи и сырой рис.
6. Хорошо перемешать.
7. Завернуть начинку в листы капусты.
8. Для соуса смешать томатное пюре, воду и специи.
9. Выложить голубцы в кастрюлю, добавить прослойками зажарку, а сверху залить соусом.
10. Тушить под закрытой крышкой на слабом огне 40-50 минут.
