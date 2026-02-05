Домашние голубцы очень быстро можно приготовить из пекинской капусты. Капуста прекрасно пропаривается и держит форму. Остается добавить внутрь лишь сочную мясную начинку с рисом.

Идея приготовления вкусных домашних голубцов из пекинской капусты на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

фарш свиной – 500 г

рис сырой – 100 г

лук – 2-3 шт.

морковь – 2 шт.

специи – по вкусу

пекинская капуста – 1 шт.

Ингредиенты для соуса:

томатное пюре или готовый томатный соус – 500 мл.

вода – 300 мл.

специи (сушеный чеснок, соль, перец, сахар, итальянские травы) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подрезать низ капусты и оторвать листья.

2. Залить кипятком на 10 минут. Листья должны стать мягкими.

3. В каждом листочке вырезать твердую часть (жилку), чтобы листья было легче сворачивать.

4. Сделать зажарку из лука и моркови, посолить, поперчить.

5. Для начинки смешать фарш, половину зажарки, специи и сырой рис.

6. Хорошо перемешать.

7. Завернуть начинку в листы капусты.

8. Для соуса смешать томатное пюре, воду и специи.

9. Выложить голубцы в кастрюлю, добавить прослойками зажарку, а сверху залить соусом.

10. Тушить под закрытой крышкой на слабом огне 40-50 минут.

