Хот-доги – вариант очень вкусного и сытного перекуса. Такое быстрое блюдо можно приобрести в фаст-фудах. Но значительно вкуснее и безопаснее будет приготовить все в домашних условиях.

Идея приготовления вкусных домашних хот-догов с сырной кукурузой опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты для приготовления 6 кто-догов:

6 булочек

пачка колбасок

помидоры – 2 шт.

салатные листья

Ингредиенты для соуса:

фиолетовый лук – 1/2 шт.

соленый огурец – 3 шт.

горчица зернами – 2 ч.л.

майонез+кетчуп

Ингредиенты для сырной кукурузы:

кукуруза консервированная – 1 банка

сыр твердый – 100 г

сыр тостовый – 80 г

сливки или молоко – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Колбаски обжарить с двух сторон.

2. Для соуса мелко нарезать лук и огурец.

3. Соединить и добавить горчицу.

4. Заправить майонезом и кетчупом.

5. Булочки разрезать, смазать соусом и добавить салатные листья с помидором и колбаску.

6. На масле разогреть кукурузу, добавить сыр, растопить и добавить сливки, по желанию специи.

7. Еще горячим выложить на хот-дог и запечь в духовке 7 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: