Вкусные домашние хот-доги с сырной курицей: как приготовить
Хот-доги – вариант очень вкусного и сытного перекуса. Такое быстрое блюдо можно приобрести в фаст-фудах. Но значительно вкуснее и безопаснее будет приготовить все в домашних условиях.
Идея приготовления вкусных домашних хот-догов с сырной кукурузой опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты для приготовления 6 кто-догов:
- 6 булочек
- пачка колбасок
- помидоры – 2 шт.
- салатные листья
Ингредиенты для соуса:
- фиолетовый лук – 1/2 шт.
- соленый огурец – 3 шт.
- горчица зернами – 2 ч.л.
- майонез+кетчуп
Ингредиенты для сырной кукурузы:
- кукуруза консервированная – 1 банка
- сыр твердый – 100 г
- сыр тостовый – 80 г
- сливки или молоко – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Колбаски обжарить с двух сторон.
2. Для соуса мелко нарезать лук и огурец.
3. Соединить и добавить горчицу.
4. Заправить майонезом и кетчупом.
5. Булочки разрезать, смазать соусом и добавить салатные листья с помидором и колбаску.
6. На масле разогреть кукурузу, добавить сыр, растопить и добавить сливки, по желанию специи.
7. Еще горячим выложить на хот-дог и запечь в духовке 7 минут при температуре 180 градусов.
