Вкусные домашние вареники с картошкой: как приготовить любимое блюдо на обед
Домашние вареники с картофелем – это классика украинской кухни, которую любят в каждой семье. Мягкое, нежное тесто, ароматная начинка из картофеля и грибов и сливочный вкус, напоминающий детство. Такие вареники идеально подойдут для сытного обеда или ужина, их можно сварить сразу или заморозить впрок. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует – домашние вареники получаются воздушными, вкусными и аппетитными.
Идея приготовления вкусных домашних вареников на обед опубликована на странице кулинара mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйцо – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- мука – 480 г (примерно 3 стакана)
- масло – 4 ст.л.
- кипящая вода (кипяток) – 250 мл
Ингредиенты для начинки:
- картофель – 750 г
- грибы – 400 г
- лук – 1 шт.
- масло сливочное – 40 г
- молоко – 150 г
- масло для жарки, соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске взбейте яйцо с солью и растительным маслом.
2. В муку влейте полученную смесь и постепенно добавляйте кипяток, вымешивая ложкой или лопаткой.
3. Затем замесите тесто руками до эластичности, примерно 5-7 минут.
4. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут, чтобы отдохнуло.
5. Картофель очистите, отварите до готовности и разомните в пюре с маслом и молоком.
6. На отдельной сковородке обжарьте измельченный лук с грибами до золотистого цвета.
7. Добавьте их к картофелю, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
8. Тесто раскатайте тонким слоем на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте кружочки с помощью стакана, в центр каждого положите немного начинки. Сложите тесто пополам и тщательно защипните края.
9. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду.
10. Варите 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность. Достаньте шумовкой и смажьте сливочным маслом, чтобы не слиплись.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: