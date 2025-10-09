Домашние вареники с картофелем – это классика украинской кухни, которую любят в каждой семье. Мягкое, нежное тесто, ароматная начинка из картофеля и грибов и сливочный вкус, напоминающий детство. Такие вареники идеально подойдут для сытного обеда или ужина, их можно сварить сразу или заморозить впрок. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует – домашние вареники получаются воздушными, вкусными и аппетитными.

Видео дня

Идея приготовления вкусных домашних вареников на обед опубликована на странице кулинара mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

мука – 480 г (примерно 3 стакана)

масло – 4 ст.л.

кипящая вода (кипяток) – 250 мл

Ингредиенты для начинки:

картофель – 750 г

грибы – 400 г

лук – 1 шт.

масло сливочное – 40 г

молоко – 150 г

масло для жарки, соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйцо с солью и растительным маслом.

2. В муку влейте полученную смесь и постепенно добавляйте кипяток, вымешивая ложкой или лопаткой.

3. Затем замесите тесто руками до эластичности, примерно 5-7 минут.

4. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут, чтобы отдохнуло.

5. Картофель очистите, отварите до готовности и разомните в пюре с маслом и молоком.

6. На отдельной сковородке обжарьте измельченный лук с грибами до золотистого цвета.

7. Добавьте их к картофелю, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

8. Тесто раскатайте тонким слоем на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте кружочки с помощью стакана, в центр каждого положите немного начинки. Сложите тесто пополам и тщательно защипните края.

9. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду.

10. Варите 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность. Достаньте шумовкой и смажьте сливочным маслом, чтобы не слиплись.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: