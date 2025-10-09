Вкусные домашние вареники с картошкой: как приготовить любимое блюдо на обед

Вкусные домашние вареники с картошкой: как приготовить любимое блюдо на обед

Домашние вареники с картофелем – это классика украинской кухни, которую любят в каждой семье. Мягкое, нежное тесто, ароматная начинка из картофеля и грибов и сливочный вкус, напоминающий детство. Такие вареники идеально подойдут для сытного обеда или ужина, их можно сварить сразу или заморозить впрок. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует – домашние вареники получаются воздушными, вкусными и аппетитными.

Идея приготовления вкусных домашних вареников на обед опубликована на странице кулинара mil alexx в Instagram.



Ингредиенты для теста:

  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • мука – 480 г (примерно 3 стакана)
  • масло – 4 ст.л.
  • кипящая вода (кипяток) – 250 мл

Ингредиенты для начинки:

  • картофель – 750 г
  • грибы – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • масло сливочное – 40 г
  • молоко – 150 г
  • масло для жарки, соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:



1. В миске взбейте яйцо с солью и растительным маслом.

2. В муку влейте полученную смесь и постепенно добавляйте кипяток, вымешивая ложкой или лопаткой.

3. Затем замесите тесто руками до эластичности, примерно 5-7 минут.



4. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут, чтобы отдохнуло.

5. Картофель очистите, отварите до готовности и разомните в пюре с маслом и молоком.



6. На отдельной сковородке обжарьте измельченный лук с грибами до золотистого цвета.

7. Добавьте их к картофелю, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.



8. Тесто раскатайте тонким слоем на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте кружочки с помощью стакана, в центр каждого положите немного начинки. Сложите тесто пополам и тщательно защипните края.



9. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду.

10. Варите 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность. Достаньте шумовкой и смажьте сливочным маслом, чтобы не слиплись.

