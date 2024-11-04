Вкусные фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт закуски на новогодний стол

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – одна из самых простых и быстрых в приготовлении закусок. Готовить их можно с разными начинками, начиная с сыра, заканчивая рыбными консервами, жареными грибами, луком, овощами.

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Фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с солеными огурцами, тунцем и майонезом.

Рецепт блюда

Ингредиенты

  • яйца – 6 шт.
  • консервированный тунец – 80 г
  • соленый огурец (маринованный) – 1 шт.
  • соль, перец
  • майонез
  • зелень для украшения

Способ приготовления: 

1. Сварите яйца, разрежьте пополам.

Вареные яйца

2. Порежьте мелко огурцы, добавьте тунец, желтки, майонез, соль, перец и перемешайте.

Начинка для яиц

3. Начините яйца, сверху украсьте зеленью. 

Готовые яйца

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