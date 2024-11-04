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Вкусные фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт закуски на новогодний стол
Фаршированные яйца – одна из самых простых и быстрых в приготовлении закусок. Готовить их можно с разными начинками, начиная с сыра, заканчивая рыбными консервами, жареными грибами, луком, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с солеными огурцами, тунцем и майонезом.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- консервированный тунец – 80 г
- соленый огурец (маринованный) – 1 шт.
- соль, перец
- майонез
- зелень для украшения
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, разрежьте пополам.
2. Порежьте мелко огурцы, добавьте тунец, желтки, майонез, соль, перец и перемешайте.
3. Начините яйца, сверху украсьте зеленью.
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