Фаршированные яйца – одна из самых простых и быстрых в приготовлении закусок. Готовить их можно с разными начинками, начиная с сыра, заканчивая рыбными консервами, жареными грибами, луком, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с солеными огурцами, тунцем и майонезом.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

консервированный тунец – 80 г

соленый огурец (маринованный) – 1 шт.

соль, перец

майонез

зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте пополам.

2. Порежьте мелко огурцы, добавьте тунец, желтки, майонез, соль, перец и перемешайте.

3. Начините яйца, сверху украсьте зеленью.

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