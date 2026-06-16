Вкусные горячие бутерброды с яйцами и плавленым сыром: готовятся 15 минут
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Горячие бутерброды остаются одним из самых популярных вариантов быстрого завтрака или перекуса. Для их приготовления не требуется много времени или дорогих продуктов, а результат всегда получается сытным и аппетитным. Особенно удачно сочетаются яйца, сыр и хрустящий поджаренный хлеб. Такое блюдо станет отличным решением для утреннего меню, когда хочется приготовить что-то простое, но вкусное.
Идея приготовления ленивых бутербродов с яйцом и сыром опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца вареные – 4 шт.
- хлеб – 100 г
- греческий йогурт или сметана – 100 г
- сыр моцарелла – 100 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- свежая зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Очистите отварные яйца и переложите в глубокую миску. Разомните их вилкой до мелкой крошки.
2. Добавьте к яйцам греческий йогурт или сметану. Благодаря этому начинка станет нежной и кремовой.
3. Натрите сыр на терке или мелко нарежьте, после чего добавьте в яичную массу.
4. Посолите, поперчите и по желанию добавьте измельченную зелень. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.
5. Выложите подготовленную начинку ровным слоем на ломтики хлеба.
6. Переложите бутерброды на противень или в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. За это время сыр расплавится, а поверхность станет аппетитно золотистой.
7. Подавайте горячими сразу после приготовления.
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