Горячие бутерброды остаются одним из самых популярных вариантов быстрого завтрака или перекуса. Для их приготовления не требуется много времени или дорогих продуктов, а результат всегда получается сытным и аппетитным. Особенно удачно сочетаются яйца, сыр и хрустящий поджаренный хлеб. Такое блюдо станет отличным решением для утреннего меню, когда хочется приготовить что-то простое, но вкусное.

Идея приготовления ленивых бутербродов с яйцом и сыром опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

яйца вареные – 4 шт.

хлеб – 100 г

греческий йогурт или сметана – 100 г

сыр моцарелла – 100 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

свежая зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Очистите отварные яйца и переложите в глубокую миску. Разомните их вилкой до мелкой крошки.

2. Добавьте к яйцам греческий йогурт или сметану. Благодаря этому начинка станет нежной и кремовой.

3. Натрите сыр на терке или мелко нарежьте, после чего добавьте в яичную массу.

4. Посолите, поперчите и по желанию добавьте измельченную зелень. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.

5. Выложите подготовленную начинку ровным слоем на ломтики хлеба.

6. Переложите бутерброды на противень или в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. За это время сыр расплавится, а поверхность станет аппетитно золотистой.

7. Подавайте горячими сразу после приготовления.

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