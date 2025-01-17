Вкусные и бюджетные шоколадные кексы: пошаговый рецепт
Когда очень хочется сладкого десерта к чаю, но времени не его приготовления, как всегда, не хватает, стоит обратить внимание на простые рецепты. Так, например, в считанные минуты можно приготовить тесто, разлить его по формам, и за короткое время получить невероятно вкусный кекс.
Рецептом таких кексов в Instagram поделилась фудблогер с ником polli cooking. Следуя ему, у вас всегда удачно получатся вкусные и бюджетные шоколадные кексы.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
- Сахар – 150 гр
- Масло растительное – 60 мл
- Молоко – 130 мл
- Уксус – 5 гр
- Сода – 3 гр
- Мука – 120 гр
- Какао – 30 гр
Способ приготовления
1. К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо взбиваем.
2. Вливаем масло, молоко, уксус и добавляем соду, перемешиваем.
3. Просеиваем муку из какао и перемешиваем до однородности, по желанию добавляем шоколадные дропсы.
4. Разливаем тесто по формам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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