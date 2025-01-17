Когда очень хочется сладкого десерта к чаю, но времени не его приготовления, как всегда, не хватает, стоит обратить внимание на простые рецепты. Так, например, в считанные минуты можно приготовить тесто, разлить его по формам, и за короткое время получить невероятно вкусный кекс.

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Рецептом таких кексов в Instagram поделилась фудблогер с ником polli cooking. Следуя ему, у вас всегда удачно получатся вкусные и бюджетные шоколадные кексы.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Сахар – 150 гр

Масло растительное – 60 мл

Молоко – 130 мл

Уксус – 5 гр

Сода – 3 гр

Мука – 120 гр

Какао – 30 гр

Способ приготовления

1. К яйцу добавляем сахар, соль и хорошо взбиваем.

2. Вливаем масло, молоко, уксус и добавляем соду, перемешиваем.

3. Просеиваем муку из какао и перемешиваем до однородности, по желанию добавляем шоколадные дропсы.

4. Разливаем тесто по формам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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