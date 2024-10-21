Вкусные и воздушные пирожки с тыквой: рецепт теста на 12 штук
Несомненно, тыква является одним из самых популярных продуктов осени. Из нее готовят супы, салаты, десерты, а также разнообразную выпечку. Он очень полезен, ароматен и придает блюдам неповторимый цвет.
А еще, необычайно вкусными получаются пирожки с тыквенной начинкой. Это настоящая жемчужина осени, которую удобно брать с собой. Как приготовить вкусные пирожки с тыквой, в Instagram рассказала фудблогер с ником polli cooking.
Ингредиенты для теста на 12 штук
- Теплое молоко – 250 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сухие дрожжи – 6 гр
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Мука – 380 гр
- Яйцо – для смазки
Ингредиенты для начинки на 12 штук
- Лук – 1 шт
- Тыква – 450 гр
- Сахар – 1-2 ч.л.
- Соль – 1-2 ч.л.
- Перец черный
Способ приготовления
1. К теплому молоку добавляем сахар, соль и дрожжи. Перемешиваем.
2. Вливаем масло, добавляем просеянную муку и замешиваем однородное тесто.
3. Перекладываем тесто в смазанную маслом миску, накрываем и оставляем подходить в теплом месте на 1 час.
4. Для начинки на сковороде обжариваем мелко нарезанный лучок и снимаем с огня.
5. Тыкву очищаем и натираем на большой терке.
6. Отправляем на смазанную маслом сковороду и обжариваем до размягчения.
7. Добавляем к нему обжаренный лук, соль, сахар и много черного перца.
8. Когда тесто хорошо подойдет, обходим его и делим на 12 равных частей и лепим пирожки.
9. Перекладываем на застеленный пергаментом противень и накрываем полотенцем, оставляем на 30 минут.
10. Смазываем пирожки яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
11. Готовые пирожки накрываем полотенцем и даем постоять в течение 5-10 минут.
На OBOZ.UA есть много рецептов из тыквы: