Несомненно, тыква является одним из самых популярных продуктов осени. Из нее готовят супы, салаты, десерты, а также разнообразную выпечку. Он очень полезен, ароматен и придает блюдам неповторимый цвет.

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А еще, необычайно вкусными получаются пирожки с тыквенной начинкой. Это настоящая жемчужина осени, которую удобно брать с собой. Как приготовить вкусные пирожки с тыквой, в Instagram рассказала фудблогер с ником polli cooking.

Ингредиенты для теста на 12 штук

Теплое молоко – 250 мл

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сухие дрожжи – 6 гр

Масло растительное – 2 ст.л.

Мука – 380 гр

Яйцо – для смазки

Ингредиенты для начинки на 12 штук

Лук – 1 шт

Тыква – 450 гр

Сахар – 1-2 ч.л.

Соль – 1-2 ч.л.

Перец черный

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем сахар, соль и дрожжи. Перемешиваем.

2. Вливаем масло, добавляем просеянную муку и замешиваем однородное тесто.

3. Перекладываем тесто в смазанную маслом миску, накрываем и оставляем подходить в теплом месте на 1 час.

4. Для начинки на сковороде обжариваем мелко нарезанный лучок и снимаем с огня.

5. Тыкву очищаем и натираем на большой терке.

6. Отправляем на смазанную маслом сковороду и обжариваем до размягчения.

7. Добавляем к нему обжаренный лук, соль, сахар и много черного перца.

8. Когда тесто хорошо подойдет, обходим его и делим на 12 равных частей и лепим пирожки.

9. Перекладываем на застеленный пергаментом противень и накрываем полотенцем, оставляем на 30 минут.

10. Смазываем пирожки яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

11. Готовые пирожки накрываем полотенцем и даем постоять в течение 5-10 минут.

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