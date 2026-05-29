Вкусные кабачки по-французски: на вкус, как мясо
Кабачки по-французски – простое сезонное блюдо, которое приятно удивляет вкусом и текстурой. Благодаря сырной панировке овощи получаются сочными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Такой рецепт прекрасно подходит для быстрого обеда, ужина или легкой закуски. Готовятся кабачки очень просто, а ингредиенты для блюда найдутся почти на каждой кухне. Подавать их можно со сметаной, соусами или свежей зеленью.
Идея приготовления вкусных кабачков по-французски опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- твердый сыр – 150 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 3-4 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
- масло – для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и нарежьте тонкими слайсами.
2. Посолите их и оставьте примерно на 10-15 минут, чтобы овощи пустили немного сока.
3. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Добавьте яйца, перец и специи, после чего хорошо перемешайте до однородной массы.
4. В отдельную миску насыпьте муку.
5. Каждый кусочек кабачка сначала обваляйте в муке, а затем окуните в сырно-яичную смесь.
6. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжаривайте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
7. Готовое блюдо выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
8. Подавайте кабачки горячими сразу после приготовления. Они получаются очень нежными, ароматными и прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или дополнение к ужину.
