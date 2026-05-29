Кабачки по-французски – простое сезонное блюдо, которое приятно удивляет вкусом и текстурой. Благодаря сырной панировке овощи получаются сочными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Такой рецепт прекрасно подходит для быстрого обеда, ужина или легкой закуски. Готовятся кабачки очень просто, а ингредиенты для блюда найдутся почти на каждой кухне. Подавать их можно со сметаной, соусами или свежей зеленью.

Идея приготовления вкусных кабачков по-французски опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

твердый сыр – 150 г

яйца – 2 шт.

мука – 3-4 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте тонкими слайсами.

2. Посолите их и оставьте примерно на 10-15 минут, чтобы овощи пустили немного сока.

3. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Добавьте яйца, перец и специи, после чего хорошо перемешайте до однородной массы.

4. В отдельную миску насыпьте муку.

5. Каждый кусочек кабачка сначала обваляйте в муке, а затем окуните в сырно-яичную смесь.

6. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжаривайте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Готовое блюдо выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

8. Подавайте кабачки горячими сразу после приготовления. Они получаются очень нежными, ароматными и прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или дополнение к ужину.

