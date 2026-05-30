Вкусные кабачковые оладьи с моцареллой: делимся сезонным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Кабачковые оладьи – одно из самых популярных сезонных блюд, которое легко приготовить всего за несколько минут. Благодаря моцарелле они получаются особенно нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Такой вариант отлично подходит для легкого обеда, быстрого ужина или сытного завтрака. Для рецепта нужны простые ингредиенты, а само блюдо подходит как в горячем, так и в теплом виде. Подавать оладьи можно с зеленью, сметаной или густым йогуртом.

Идея приготовления сытных кабачковых оладий с моцареллой опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • соль – 1-2 ч.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • сухой чеснок – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • моцарелла – 30 г
  • масло – для жарки
  • зелень – для подачи
  • греческий йогурт – для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5–10 минут, чтобы овощ пустил сок.

2. После этого хорошо отожмите кабачковую массу руками или через марлю, чтобы убрать лишнюю жидкость.

3. Добавьте яйцо, натертую моцареллу, сухой чеснок и черный перец. Хорошо перемешайте.

4. Всыпьте муку и разрыхлитель. Еще раз перемешайте массу до однородности.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.

6. Выкладывайте кабачковую массу ложкой, формируя небольшие оладьи.

7. Обжаривайте оладьи по 3-5 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

8. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте с греческим йогуртом или сметаной.

