Вкусные кабачковые оладьи с моцареллой: делимся сезонным рецептом
Кабачковые оладьи – одно из самых популярных сезонных блюд, которое легко приготовить всего за несколько минут. Благодаря моцарелле они получаются особенно нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Такой вариант отлично подходит для легкого обеда, быстрого ужина или сытного завтрака. Для рецепта нужны простые ингредиенты, а само блюдо подходит как в горячем, так и в теплом виде. Подавать оладьи можно с зеленью, сметаной или густым йогуртом.
Идея приготовления сытных кабачковых оладий с моцареллой опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- соль – 1-2 ч.л.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- сухой чеснок – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- моцарелла – 30 г
- масло – для жарки
- зелень – для подачи
- греческий йогурт – для подачи
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5–10 минут, чтобы овощ пустил сок.
2. После этого хорошо отожмите кабачковую массу руками или через марлю, чтобы убрать лишнюю жидкость.
3. Добавьте яйцо, натертую моцареллу, сухой чеснок и черный перец. Хорошо перемешайте.
4. Всыпьте муку и разрыхлитель. Еще раз перемешайте массу до однородности.
5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.
6. Выкладывайте кабачковую массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
7. Обжаривайте оладьи по 3-5 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.
8. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте с греческим йогуртом или сметаной.
