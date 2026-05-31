Кабачковые рулетики с нежной начинкой давно стали одной из самых популярных летних закусок. Такое блюдо получается легким, ярким и очень эффектным в разрезе. Сочетание крем-сыра, красной рыбы и свежих овощей делает рулет сочным и насыщенным на вкус. Главное – правильно приготовить кабачковую основу и дать готовой закуске хорошо остыть перед подачей.

Идея приготовления вкусных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты для кабачковой основы:

кабачки – 4 небольшие шт.

яйца – 4 шт.

мука – 1 стакан

чеснок – 2-4 зубчика

соль – по вкусу

Для начинки:

крем-сыр – 300 г

укроп – 1 пучок

лимонная цедра – по вкусу

слабосоленая красная рыба (лосось, форель или семга) – 200-250 г

помидоры – 2 большие шт.

петрушка – по желанию

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте основу для рулета. Кабачки помойте, нарежьте произвольными кусочками и вместе с яйцами, мукой, чесноком и солью перебейте блендером до максимально однородной массы.

2. Противень застелите качественным пергаментом и слегка смажьте его маслом. Вылейте кабачковое тесто тонким равномерным слоем и разровняйте.

3. Выпекайте корж в разогретой до 200 градусов духовке примерно 50-60 минут. Ориентируйтесь на особенности своей духовки. Готовый корж должен стать упругим и хорошо держать форму.

4. После выпекания осторожно переверните корж на чистый лист пергамента, снимите нижний слой и при необходимости подсушите еще несколько минут с другой стороны. Важно не пересушить основу, чтобы она осталась эластичной и легко сворачивалась в рулет.

5. Для начинки смешайте крем-сыр с мелко нарезанным укропом и небольшим количеством лимонной цедры.

6. Помидоры нарежьте мелкими кубиками и оставьте на сите на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Красную рыбу также нарежьте небольшими кусочками.

7. Охлажденный кабачковый корж равномерно смажьте сырной массой. Сверху распределите кусочки рыбы, помидоры и, по желанию, немного измельченной петрушки.

8. С помощью пергамента аккуратно сверните корж в плотный рулет. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 6 часов. Лучше всего оставить закуску на ночь.

7. Перед подачей нарежьте рулет порционными кусочками. Кабачковые рулетики с крем-сыром и красной рыбой получаются нежными, ароматными и очень праздничными, поэтому точно станут украшением любого стола.

