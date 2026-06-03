Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
288
Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом
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Картофельные зразы – это простое домашнее блюдо, которое всегда выручает, когда хочется чего-то сытного, но не сложного. Они готовятся из доступных продуктов и не требуют много времени на кухне. Благодаря запеканию в духовке блюдо получается более легким и менее калорийным по сравнению с жареными вариантами. Такие зразы можно приготовить как для обеда, так и для ужина.

Идея приготовления низкокалорийных картофельных зраз опубликована на странице фудблогера me.lena.ua в Instagram.

Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • картофель – 700-750 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • куриная ветчина – 100 г
  • сыр моцарелла – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

1. Картофель очистите, отварите до готовности и тщательно слейте воду. Растолките в однородное пюре. Важно, чтобы масса была максимально сухой, без лишней жидкости.

2. К картофельному пюре добавьте яйцо, муку, мелко нарезанную куриную ветчину, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

3. Слегка увлажненными руками сформируйте небольшие шарики. В середину каждого положите кусочек или небольшой шарик сыра моцарелла и сформируйте зразы.

Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

4. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

5. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут до появления легкой золотистой корочки.

Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

6. Готовые картофельные зразы подавайте теплыми как самостоятельное блюдо или вместе со свежими овощами. Это простой рецепт, который легко повторить дома без сложных ингредиентов и лишних усилий.

Вкусные картофельные зразы, которые не навредят фигуре: делимся простым рецептом

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