Картофельные зразы – это простое домашнее блюдо, которое всегда выручает, когда хочется чего-то сытного, но не сложного. Они готовятся из доступных продуктов и не требуют много времени на кухне. Благодаря запеканию в духовке блюдо получается более легким и менее калорийным по сравнению с жареными вариантами. Такие зразы можно приготовить как для обеда, так и для ужина.

Идея приготовления низкокалорийных картофельных зраз опубликована на странице фудблогера me.lena.ua в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700-750 г

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

куриная ветчина – 100 г

сыр моцарелла – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, отварите до готовности и тщательно слейте воду. Растолките в однородное пюре. Важно, чтобы масса была максимально сухой, без лишней жидкости.

2. К картофельному пюре добавьте яйцо, муку, мелко нарезанную куриную ветчину, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Слегка увлажненными руками сформируйте небольшие шарики. В середину каждого положите кусочек или небольшой шарик сыра моцарелла и сформируйте зразы.

4. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут до появления легкой золотистой корочки.

6. Готовые картофельные зразы подавайте теплыми как самостоятельное блюдо или вместе со свежими овощами. Это простой рецепт, который легко повторить дома без сложных ингредиентов и лишних усилий.

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