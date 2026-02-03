Все рецепты
Вкусные картофельные зразы по-новому: делимся рецептом элементарного блюда
Зразы – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля. Начинка для зраз может быть любой, от фарша до капусты, грибов, творога и твердого сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных зраз с фаршем и творогом.
Ингредиенты:
Для начинки:
- фарш 500 г
- лук 150 г
- творог кисломолочный 200 г
- сыр твердый 200 г
- соль, перец, чеснок
Для картофельного теста:
- картофель вареный 1,5 кг.
- мука 150 г
- яйца 2 шт.
- соль
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавьте муку, яйца, соль, перемешайте.
2. Смешайте фарш с луком, добавьте творог, твердый сыр и специи.
3. Сформируйте зразы, пожарьте до готовности.
Подавайте со сметаной!
