Вкусные картофельные зразы по-новому: делимся рецептом элементарного блюда

Зразы – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля. Начинка для зраз может быть любой, от фарша до капусты, грибов, творога и твердого сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных зраз с фаршем и творогом.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • фарш 500 г
  • лук 150 г
  • творог кисломолочный 200 г
  • сыр твердый 200 г
  • соль, перец, чеснок

Для картофельного теста:

  • картофель вареный 1,5 кг.
  • мука 150 г
  • яйца 2 шт.
  • соль

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавьте муку, яйца, соль, перемешайте.

2. Смешайте фарш с луком, добавьте творог, твердый сыр и специи.

3. Сформируйте зразы, пожарьте до готовности.

Подавайте со сметаной!

