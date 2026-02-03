Зразы – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля. Начинка для зраз может быть любой, от фарша до капусты, грибов, творога и твердого сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных зраз с фаршем и творогом.

Ингредиенты:

Для начинки:

фарш 500 г

лук 150 г

творог кисломолочный 200 г

сыр твердый 200 г

соль, перец, чеснок

Для картофельного теста:

картофель вареный 1,5 кг.

мука 150 г

яйца 2 шт.

соль

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавьте муку, яйца, соль, перемешайте.

2. Смешайте фарш с луком, добавьте творог, твердый сыр и специи.

3. Сформируйте зразы, пожарьте до готовности.

Подавайте со сметаной!

