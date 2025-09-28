Вкусные кисло-сладкие баклажаны с чесноком и имбирем: делимся рецептом пикантной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
30
Баклажаны можно приготовить по-разному, но именно в кисло-сладком соусе они приобретают особый вкус. Сочетание нежной мякоти овоща с ароматным имбирем и чесноком создает пикантную закуску, которая прекрасно подходит как к основным блюдам, так и как самостоятельное блюдо. Готовится она очень быстро, а продукты нужны самые простые.

Идея приготовления пикантных баклажанов в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2–3 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • крахмал (кукурузный или картофельный) – 2–3 ст.л.
  • растительное масло – для жарки.

Для соуса:

  • кетчуп – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • имбирь (натертый) – 10 г
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, присыпьте солью, перцем и крахмалом.

2. Хорошо перемешайте и обжарьте на разогретом масле до появления золотистой корочки.

3. На сковородке с небольшим количеством масла поджарьте натертый имбирь и измельченный чеснок в течение нескольких минут.

4. Добавьте кетчуп, сахар и яблочный уксус, хорошо перемешайте и оставьте на слабом огне до загустения.

5. Обжаренные баклажаны переложите в готовый соус и тщательно перемешайте, чтобы овощи хорошо пропитались ароматной заправкой.

6. Блюдо получается ярким, ароматным и очень аппетитным. Такие кисло-сладкие баклажаны прекрасно сочетаются в теплом виде, но не менее вкусные и холодными.

