Вкусные кисло-сладкие баклажаны с чесноком и имбирем: делимся рецептом пикантной закуски
Баклажаны можно приготовить по-разному, но именно в кисло-сладком соусе они приобретают особый вкус. Сочетание нежной мякоти овоща с ароматным имбирем и чесноком создает пикантную закуску, которая прекрасно подходит как к основным блюдам, так и как самостоятельное блюдо. Готовится она очень быстро, а продукты нужны самые простые.
Идея приготовления пикантных баклажанов в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2–3 шт.
- соль, перец – по вкусу
- крахмал (кукурузный или картофельный) – 2–3 ст.л.
- растительное масло – для жарки.
Для соуса:
- кетчуп – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- имбирь (натертый) – 10 г
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, присыпьте солью, перцем и крахмалом.
2. Хорошо перемешайте и обжарьте на разогретом масле до появления золотистой корочки.
3. На сковородке с небольшим количеством масла поджарьте натертый имбирь и измельченный чеснок в течение нескольких минут.
4. Добавьте кетчуп, сахар и яблочный уксус, хорошо перемешайте и оставьте на слабом огне до загустения.
5. Обжаренные баклажаны переложите в готовый соус и тщательно перемешайте, чтобы овощи хорошо пропитались ароматной заправкой.
6. Блюдо получается ярким, ароматным и очень аппетитным. Такие кисло-сладкие баклажаны прекрасно сочетаются в теплом виде, но не менее вкусные и холодными.
