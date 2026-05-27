Домашние котлеты могут быть не только сытными, но и очень сочными, если правильно сочетать мясо, овощи и сыр. В этом рецепте котлеты запекаются под ароматной овощной массой, которая не дает фаршу пересохнуть во время приготовления. Сверху образуется румяная сырная корочка, которая делает блюдо еще более аппетитным. Такой вариант отлично подходит для семейного обеда или ужина. Готовится блюдо просто, а результат получается значительно интереснее классических жареных котлет.

Идея приготовления сочных запеченных котлет опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 1 кг.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

яйцо – 1 шт.

сметана – 3 ст.л.

майонез – 2 ст.л.

твердый сыр – 150-200 г

укроп – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Фарш посолите, поперчите и хорошо вымешайте. Сформируйте котлеты одинакового размера и выложите в форму для запекания.

2. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке, а чеснок измельчите. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

3. К овощной массе добавьте яйцо, сметану, майонез, измельченный укроп и натертый твердый сыр. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Выложите подготовленную сырно-овощную смесь поверх каждой котлеты.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо примерно 40-45 минут до появления румяной корочки.

6. Подавайте котлеты горячими с картофельным пюре, рисом или овощным салатом.

