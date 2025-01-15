Обычно каждая хозяйка готовит котлеты по собственному рецепту, добавляя составляющие, наиболее подходящие к этому основному блюду. Однако, далеко не всегда котлеты получаются сочными, особенно если для их приготовления используется куриное мясо.

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Как сделать так, чтобы куриные котлеты точно получились сочными, знает фудблогер с ником ann food. В Instagram она рассказала все секреты этого блюда и тонкости его приготовления.

Ингредиенты

Куриное филе – 600 гр

Сыр – 100 гр

Сливочное масло – 50 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 1-2 зубка

Панировочные сухари – 1 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лук, чеснок и куриное филе измельчаем в блендере до однородности.

2. Добавляем масло комнатной температуры, соль и перец.

3. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем в общую массу и тщательно перемешиваем.

4. Добавляем панировочные сухари и перемешиваем еще раз.

5. Жарим до готовности и подаем на стол.

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