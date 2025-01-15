Вкусные куриные котлеты: как приготовить, чтобы были сочными

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусные куриные котлеты: как приготовить, чтобы были сочными

Обычно каждая хозяйка готовит котлеты по собственному рецепту, добавляя составляющие, наиболее подходящие к этому основному блюду. Однако, далеко не всегда котлеты получаются сочными, особенно если для их приготовления используется куриное мясо.

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Как сделать так, чтобы куриные котлеты точно получились сочными, знает фудблогер с ником ann food. В Instagram она рассказала все секреты этого блюда и тонкости его приготовления.

Вкусные куриные котлеты: как приготовить, чтобы были сочными

Ингредиенты

  • Куриное филе – 600 гр
  • Сыр – 100 гр
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 1-2 зубка
  • Панировочные сухари – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Лук, чеснок и куриное филе измельчаем в блендере до однородности.

Вкусные куриные котлеты: как приготовить, чтобы были сочными

2. Добавляем масло комнатной температуры, соль и перец.

3. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем в общую массу и тщательно перемешиваем.

Вкусные куриные котлеты: как приготовить, чтобы были сочными

4. Добавляем панировочные сухари и перемешиваем еще раз.

Вкусные куриные котлеты: как приготовить, чтобы были сочными

5. Жарим до готовности и подаем на стол.

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