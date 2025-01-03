После рождественских новогодних праздников просто необходимо сосредоточиться на потреблении легких блюд, чтобы дать организму немного отдыха. В таком случае идеальным основным блюдом станут куриные котлеты.

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Как приготовить их так, чтобы не получились сухими, точно знает фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она представила пошаговый рецепт, точно следуя которому, котлеты всегда получатся идеальными.

Ингредиенты

Куриное или индюшиное филе – 1 кг

Лук – 350 гр

Картофель – 300 гр

Мякоть батона – 100 гр

Молоко – 150 мл

Манная крупа – 150 гр

Соль

Перец

Чеснок – по желанию

Способ приготовления

1. Нарежьте крупными кусками картофель и лук.

2. Нарежьте небольшими кусочками филе.

3. Нарежьте кусочками мякоть батона и залейте молоком.

4. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте.

5. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.

6. Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.

7. Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.

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