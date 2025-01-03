Вкусные куриные котлеты: как приготовить так, чтобы они не были сухими
После рождественских новогодних праздников просто необходимо сосредоточиться на потреблении легких блюд, чтобы дать организму немного отдыха. В таком случае идеальным основным блюдом станут куриные котлеты.
Как приготовить их так, чтобы не получились сухими, точно знает фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она представила пошаговый рецепт, точно следуя которому, котлеты всегда получатся идеальными.
Ингредиенты
- Куриное или индюшиное филе – 1 кг
- Лук – 350 гр
- Картофель – 300 гр
- Мякоть батона – 100 гр
- Молоко – 150 мл
- Манная крупа – 150 гр
- Соль
- Перец
- Чеснок – по желанию
Способ приготовления
1. Нарежьте крупными кусками картофель и лук.
2. Нарежьте небольшими кусочками филе.
3. Нарежьте кусочками мякоть батона и залейте молоком.
4. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте.
5. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
6. Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.
7. Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.
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