К картофельному пбре лучше всего подходят именно куриные котлеты. Но важно правильно приготовить изделия, чтобы они были сочными и не разваливались. Для этого стоит добавить в фарш несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления сочных куриных котлет с манкой опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 700 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 небольшая

манка – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавить яйцо, соль и перец.лук, взбитый в блендере, морковь, натертую на мелкую терку, манку и чеснок.

2. Все очень хорошо вымешать.

3. Отбить фарш, пока не появятся белые волокна, тогда котлеты будут особенно сочные.

4. Сформировать котлеты.

5. Выложить котлеты в аэрогриль, обжарить на сковородке или запечь в духовке при температуре 180 °C 20 минут.

6. Отварить картофель, слить воду.

7. В сотейнике нагреть молоко, добавить соль, перец и лук.

8. Довести до кипения и дать немного настояться под крышкой.

9. Затем лук вынуть, добавить молоко к картофелю частями и взбить миксером.

10. Подавать готовые котлеты с пюре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: