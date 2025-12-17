Вкусные куриные котлеты, которые точно не распадутся: добавьте в фарш один простой ингредиент
К картофельному пбре лучше всего подходят именно куриные котлеты. Но важно правильно приготовить изделия, чтобы они были сочными и не разваливались. Для этого стоит добавить в фарш несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления сочных куриных котлет с манкой опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 небольшая
- манка – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. К куриному фаршу добавить яйцо, соль и перец.лук, взбитый в блендере, морковь, натертую на мелкую терку, манку и чеснок.
2. Все очень хорошо вымешать.
3. Отбить фарш, пока не появятся белые волокна, тогда котлеты будут особенно сочные.
4. Сформировать котлеты.
5. Выложить котлеты в аэрогриль, обжарить на сковородке или запечь в духовке при температуре 180 °C 20 минут.
6. Отварить картофель, слить воду.
7. В сотейнике нагреть молоко, добавить соль, перец и лук.
8. Довести до кипения и дать немного настояться под крышкой.
9. Затем лук вынуть, добавить молоко к картофелю частями и взбить миксером.
10. Подавать готовые котлеты с пюре.
