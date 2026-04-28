Вкусные ленивые голубцы без заморочки: не придется пропаривать капусту
Ленивые голубцы – это простой способ приготовить любимое блюдо без лишних хлопот. Не нужно отдельно готовить капустные листы или долго формировать классические рулеты. Все готовится значительно быстрее, а вкус остается таким же насыщенным и домашним. Такой вариант хорошо подходит для обеда или ужина. Рецепт понятен и не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- капуста – 500 г
- рис (сырой) – 65 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 небольшая
- сметана – 100 г
- томатная паста – 1,5 ст.л.
- вода – 400 мл
- чеснок – 2 зубчика
- мука – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Промойте рис и отварите его до полуготовности, чтобы он оставался немного твердым. Отставьте остыть.
2. Очистите капусту и мелко нашинкуйте. Нарежьте лук и натрите морковь. Разогрейте сковородку, добавьте немного масла и обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и капусту.
3. Тушите овощи до мягкости, чтобы они уменьшились в объеме.
4. Переложите фарш в глубокую миску. Добавьте рис и тушеные овощи. Приправьте солью, перцем, сухим чесноком и паприкой. Хорошо перемешайте массу до однородности.
5. Сформируйте из полученной смеси небольшие овальные заготовки, похожие на котлеты. Выложите их в форму для запекания плотно друг к другу.
6. Приготовьте соус: смешайте сметану, томатную пасту, муку, измельченный чеснок, соль и сахар. Влейте воду и размешайте до однородной консистенции.
7. Залейте голубцы подготовленным соусом. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 45-50 минут при температуре 180 градусов, пока блюдо полностью не приготовится.
