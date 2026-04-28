Ленивые голубцы – это простой способ приготовить любимое блюдо без лишних хлопот. Не нужно отдельно готовить капустные листы или долго формировать классические рулеты. Все готовится значительно быстрее, а вкус остается таким же насыщенным и домашним. Такой вариант хорошо подходит для обеда или ужина. Рецепт понятен и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

капуста – 500 г

рис (сырой) – 65 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 небольшая

сметана – 100 г

томатная паста – 1,5 ст.л.

вода – 400 мл

чеснок – 2 зубчика

мука – 1 ч.л.

сахар – 1 ч. л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Промойте рис и отварите его до полуготовности, чтобы он оставался немного твердым. Отставьте остыть.

2. Очистите капусту и мелко нашинкуйте. Нарежьте лук и натрите морковь. Разогрейте сковородку, добавьте немного масла и обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и капусту.

3. Тушите овощи до мягкости, чтобы они уменьшились в объеме.

4. Переложите фарш в глубокую миску. Добавьте рис и тушеные овощи. Приправьте солью, перцем, сухим чесноком и паприкой. Хорошо перемешайте массу до однородности.

5. Сформируйте из полученной смеси небольшие овальные заготовки, похожие на котлеты. Выложите их в форму для запекания плотно друг к другу.

6. Приготовьте соус: смешайте сметану, томатную пасту, муку, измельченный чеснок, соль и сахар. Влейте воду и размешайте до однородной консистенции.

7. Залейте голубцы подготовленным соусом. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 45-50 минут при температуре 180 градусов, пока блюдо полностью не приготовится.

