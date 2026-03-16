Чтобы быстро приготовить вкусные голубцы – используйте пекинскую капусту. Ее не нужно долго пропаривать, а протушить изделия можно просто на сковородке. Блюдо подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления ленивых голубцов на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

1 большая пекинская капуста

400 грамм фарша (у меня из куриного филе + телятина) + пол лука

горсть петрушки или укропа

соль / перец

0,5 ч.л. паприка + сушеная зелень

150 г риса

1 большой лук

1 морковь

70 грамм томатной пасты

400 мл. воды

3 зубчика чеснока

50 мл соевого соуса

Способ приготовления:

1. Капусту разделить, залить кипятком и оставить под крышкой на 10-15 минут.

2. За это время приготовьте зажарку – лук + морковь, оставьте ее на сковородке и одну ложку добавьте к фаршу.

3. С капусты срежьте твердый край, выложите фарш с выше указанными ингредиентами, закрутите и выкладывайте в сковородку к зажарке.

4. Добавьте томатную пасту, воду, чеснок, соевый соус.

5. Когда зажарка с соусами закипит – выложите голубцы и тушите на маленьком огне под крышкой, примерно час или пока листья не станут мягкими.

