Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,1 т.
Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

Чтобы быстро приготовить вкусные голубцы – используйте пекинскую капусту. Ее не нужно долго пропаривать, а протушить изделия можно просто на сковородке. Блюдо подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления ленивых голубцов на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

Ингредиенты:

  • 1 большая пекинская капуста
  • 400 грамм фарша (у меня из куриного филе + телятина) + пол лука
  • горсть петрушки или укропа
  • соль / перец
  • 0,5 ч.л. паприка + сушеная зелень
  • 150 г риса
  • 1 большой лук
  • 1 морковь
  • 70 грамм томатной пасты
  • 400 мл. воды
  • 3 зубчика чеснока
  • 50 мл соевого соуса

Способ приготовления:

Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

1. Капусту разделить, залить кипятком и оставить под крышкой на 10-15 минут.

Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

2. За это время приготовьте зажарку – лук + морковь, оставьте ее на сковородке и одну ложку добавьте к фаршу.

Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

3. С капусты срежьте твердый край, выложите фарш с выше указанными ингредиентами, закрутите и выкладывайте в сковородку к зажарке.

Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

4. Добавьте томатную пасту, воду, чеснок, соевый соус.

Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

5. Когда зажарка с соусами закипит – выложите голубцы и тушите на маленьком огне под крышкой, примерно час или пока листья не станут мягкими.

Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро

