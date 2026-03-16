Вкусные ленивые голубцы на сковородке: из какой капусты приготовить, чтобы было быстро
Чтобы быстро приготовить вкусные голубцы – используйте пекинскую капусту. Ее не нужно долго пропаривать, а протушить изделия можно просто на сковородке. Блюдо подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления ленивых голубцов на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 большая пекинская капуста
- 400 грамм фарша (у меня из куриного филе + телятина) + пол лука
- горсть петрушки или укропа
- соль / перец
- 0,5 ч.л. паприка + сушеная зелень
- 150 г риса
- 1 большой лук
- 1 морковь
- 70 грамм томатной пасты
- 400 мл. воды
- 3 зубчика чеснока
- 50 мл соевого соуса
Способ приготовления:
1. Капусту разделить, залить кипятком и оставить под крышкой на 10-15 минут.
2. За это время приготовьте зажарку – лук + морковь, оставьте ее на сковородке и одну ложку добавьте к фаршу.
3. С капусты срежьте твердый край, выложите фарш с выше указанными ингредиентами, закрутите и выкладывайте в сковородку к зажарке.
4. Добавьте томатную пасту, воду, чеснок, соевый соус.
5. Когда зажарка с соусами закипит – выложите голубцы и тушите на маленьком огне под крышкой, примерно час или пока листья не станут мягкими.
