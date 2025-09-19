Ленивые голубцы можно быстро приготовить на обед без особой заморочки. Для того, чтобы сочных изделий получилось много, добавьте к фаршу рис. Это не только вкусно, но и очень сытно и бюджетно.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

фарш – 700 г

рис – 70 г (в сыром виде)

сметана – 200 г

томатная паста – 70 г

соль, специи

вода

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности.

2. Лук и морковь поджарить, добавить капусту, пожарить до золотистости.

3. Добавить немного воды и тушить до ее испарения.

4. Соединить рис, фарш, капусту.

5. Посолить, добавить специи и сформировать котлетки.

6. Для заливки перемешать сметану, томатную пасту, соль, перец, воду.

7. Залить котлетки и отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

