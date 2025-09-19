Вкусные ленивые голубцы с рисом: рецепт блюда для сытного обеда

Ленивые голубцы можно быстро приготовить на обед без особой заморочки. Для того, чтобы сочных изделий получилось много, добавьте к фаршу рис. Это не только вкусно, но и очень сытно и бюджетно.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • фарш – 700 г
  • рис – 70 г (в сыром виде)
  • сметана – 200 г
  • томатная паста – 70 г
  • соль, специи
  • вода

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности.

2. Лук и морковь поджарить, добавить капусту, пожарить до золотистости.

3. Добавить немного воды и тушить до ее испарения.

4. Соединить рис, фарш, капусту.

5. Посолить, добавить специи и сформировать котлетки.

6. Для заливки перемешать сметану, томатную пасту, соль, перец, воду.

7. Залить котлетки и отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

