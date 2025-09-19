Вкусные ленивые голубцы с рисом: рецепт блюда для сытного обеда
Ленивые голубцы можно быстро приготовить на обед без особой заморочки. Для того, чтобы сочных изделий получилось много, добавьте к фаршу рис. Это не только вкусно, но и очень сытно и бюджетно.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- фарш – 700 г
- рис – 70 г (в сыром виде)
- сметана – 200 г
- томатная паста – 70 г
- соль, специи
- вода
Способ приготовления:
1. Рис отварить до полуготовности.
2. Лук и морковь поджарить, добавить капусту, пожарить до золотистости.
3. Добавить немного воды и тушить до ее испарения.
4. Соединить рис, фарш, капусту.
5. Посолить, добавить специи и сформировать котлетки.
6. Для заливки перемешать сметану, томатную пасту, соль, перец, воду.
7. Залить котлетки и отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.
