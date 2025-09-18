Обычные макароны можно очень вкусно совместить с мясными фрикадельками. У вас получится очень вкусный и сытный ужин бюджетно и без заморочки. Все готовится просто на сковородке.

Идея приготовления вкусных макарон с фрикадельками для ужина опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из свинины – 600 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 2 ст.л.

соль, перец, паприка, сушеный чеснок, специи к мясу

макароны – 300 г

вода – 700-800 мл.

лук – 1 шт.

соус – 2-3 ст.л.

укроп, петрушка

сливочное масло – 40 г

растительное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу разбить яйцо. Добавить соль, специи, панировочные сухари, перемешать и отбить фарш.

2. Сформировать фрикадельки.

3. На хорошо разогретом масле обжарить фрикадельки до румяной корочки.

4. Добавить кусочек сливочного масла, нарезанный лук и жарить на небольшом огне до мягкости лука.

5. Добавить соус, перемешать.

6. Всыпать макароны твердых сортов и залить их водой (количество воды регулируйте в зависимости от макарон).

7. Перемешать, накрыть крышкой, готовить на небольшом огне до готовности макарон.

8. Всыпать соль, перец и мелко нарезанную зелень. Готовить еще 1-2 минуты.

