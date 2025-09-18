Вкусные макароны с фрикадельками для ужина: получится бюджетно и сытно
Обычные макароны можно очень вкусно совместить с мясными фрикадельками. У вас получится очень вкусный и сытный ужин бюджетно и без заморочки. Все готовится просто на сковородке.
Идея приготовления вкусных макарон с фрикадельками для ужина опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из свинины – 600 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок, специи к мясу
- макароны – 300 г
- вода – 700-800 мл.
- лук – 1 шт.
- соус – 2-3 ст.л.
- укроп, петрушка
- сливочное масло – 40 г
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К фаршу разбить яйцо. Добавить соль, специи, панировочные сухари, перемешать и отбить фарш.
2. Сформировать фрикадельки.
3. На хорошо разогретом масле обжарить фрикадельки до румяной корочки.
4. Добавить кусочек сливочного масла, нарезанный лук и жарить на небольшом огне до мягкости лука.
5. Добавить соус, перемешать.
6. Всыпать макароны твердых сортов и залить их водой (количество воды регулируйте в зависимости от макарон).
7. Перемешать, накрыть крышкой, готовить на небольшом огне до готовности макарон.
8. Всыпать соль, перец и мелко нарезанную зелень. Готовить еще 1-2 минуты.
