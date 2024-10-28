Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай
Пока на рынках еще много вкусных и свежих овощей, можно их вкусно замариновать. Закуска будет готова всего за сутки. Блюдо станет отличным дополнением к мясу или рыбе и прекрасно хранится в холодильнике.
Идея приготовления сочных маринованных овощей за сутки опубликована на странице фудблогера tasty land 1 в Instagram. Обязательно соблюдайте пропорции маринада.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- сладкий перец – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- растительное масло – 4 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- уксус 9% – 2 ст.л.
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помыть и порезать перец и баклажаны пополам,
2. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов на режиме равномерного нагрева 20 минут и охладить.
3. Готовые овощи порезать большими кусочками.
4. Сырой лук нарезать полосками.
5. В глубокой тарелке приготовить маринад и смешать растительное масло, соль, уксус, перец молотый.
6. Туда же выжать или мелко порезать чеснок, перемешать.
7. Перемешать заправку и овощи.
8. Сложить в банку или лоток.
9. Поставить в холодильник. Через сутки можно есть. В течение суток несколько раз перемешать или переворачивать банку.
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