Пока на рынках еще много вкусных и свежих овощей, можно их вкусно замариновать. Закуска будет готова всего за сутки. Блюдо станет отличным дополнением к мясу или рыбе и прекрасно хранится в холодильнике.

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Идея приготовления сочных маринованных овощей за сутки опубликована на странице фудблогера tasty land 1 в Instagram. Обязательно соблюдайте пропорции маринада.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

сладкий перец – 5 шт.

лук – 1 шт.

растительное масло – 4 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

соль – 1 ч.л.

уксус 9% – 2 ст.л.

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помыть и порезать перец и баклажаны пополам,

2. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов на режиме равномерного нагрева 20 минут и охладить.

3. Готовые овощи порезать большими кусочками.

4. Сырой лук нарезать полосками.

5. В глубокой тарелке приготовить маринад и смешать растительное масло, соль, уксус, перец молотый.

6. Туда же выжать или мелко порезать чеснок, перемешать.

7. Перемешать заправку и овощи.

8. Сложить в банку или лоток.

9. Поставить в холодильник. Через сутки можно есть. В течение суток несколько раз перемешать или переворачивать банку.

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