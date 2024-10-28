Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
675
Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

Пока на рынках еще много вкусных и свежих овощей, можно их вкусно замариновать. Закуска будет готова всего за сутки. Блюдо станет отличным дополнением к мясу или рыбе и прекрасно хранится в холодильнике.

Видео дня

Идея приготовления сочных маринованных овощей за сутки опубликована на странице фудблогера tasty land 1 в Instagram. Обязательно соблюдайте пропорции маринада.

Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • сладкий перец – 5 шт.
  • лук – 1 шт.
  • растительное масло – 4 ст.л.
  • чеснок – 4 зубчика
  • соль – 1 ч.л.
  • уксус 9% – 2 ст.л.
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

1. Помыть и порезать перец и баклажаны пополам,

2. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов на режиме равномерного нагрева 20 минут и охладить.

Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

3. Готовые овощи порезать большими кусочками.

4. Сырой лук нарезать полосками.

Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

5. В глубокой тарелке приготовить маринад и смешать растительное масло, соль, уксус, перец молотый.

6. Туда же выжать или мелко порезать чеснок, перемешать.

Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

7. Перемешать заправку и овощи.

8. Сложить в банку или лоток.

Вкусные маринованные овощи за сутки: как приготовить универсальную закуску на любой случай

9. Поставить в холодильник. Через сутки можно есть. В течение суток несколько раз перемешать или переворачивать банку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты