Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
45
Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут
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Когда хочется быстро приготовить овощную закуску к мясу, картофелю или шашлыку, стоит обратить внимание на маринованные помидоры. Для этого рецепта не требуется длительного настаивания или сложных ингредиентов. Помидоры получаются сочными, ароматными и хорошо пропитываются пряной заправкой всего за несколько минут. Такое блюдо прекрасно подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусных маринованных помидоров опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут

Ингредиенты:

  • помидоры – 250 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • красный лук – 1/2 шт.
  • свежий укроп – 1 веточка или 1/2 ч.л. сушеного

Для заправки:

  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • уксус – 1/2 ст.л.
  • подсолнечное масло – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут

1. Помойте помидоры и нарежьте их крупными кусочками или дольками, в зависимости от размера плодов.

2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут

3. Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс.

4. Укроп измельчите как можно мельче.

5. В отдельной миске приготовьте маринад. Для этого смешайте подсолнечное масло, уксус, мёд, горчицу в зернах, итальянские травы, соль и чёрный перец.

Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут

6. Перемешайте заправку до однородной консистенции, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

7. Переложите помидоры, лук, чеснок и укроп в глубокую миску.

Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут

8. Полейте овощи приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить помидоры.

9. Оставьте закуску настаиваться не менее чем на 10 минут. За это время овощи успеют впитать аромат специй и маринада.

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