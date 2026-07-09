Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовятся 10 минут
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Когда хочется быстро приготовить овощную закуску к мясу, картофелю или шашлыку, стоит обратить внимание на маринованные помидоры. Для этого рецепта не требуется длительного настаивания или сложных ингредиентов. Помидоры получаются сочными, ароматными и хорошо пропитываются пряной заправкой всего за несколько минут. Такое блюдо прекрасно подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусных маринованных помидоров опубликована на странице blahodyr в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 250 г
- чеснок – 2 зубчика
- красный лук – 1/2 шт.
- свежий укроп – 1 веточка или 1/2 ч.л. сушеного
Для заправки:
- итальянские травы – 1 ч.л.
- уксус – 1/2 ст.л.
- подсолнечное масло – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте помидоры и нарежьте их крупными кусочками или дольками, в зависимости от размера плодов.
2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
3. Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс.
4. Укроп измельчите как можно мельче.
5. В отдельной миске приготовьте маринад. Для этого смешайте подсолнечное масло, уксус, мёд, горчицу в зернах, итальянские травы, соль и чёрный перец.
6. Перемешайте заправку до однородной консистенции, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
7. Переложите помидоры, лук, чеснок и укроп в глубокую миску.
8. Полейте овощи приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить помидоры.
9. Оставьте закуску настаиваться не менее чем на 10 минут. За это время овощи успеют впитать аромат специй и маринада.
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