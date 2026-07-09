Когда хочется быстро приготовить овощную закуску к мясу, картофелю или шашлыку, стоит обратить внимание на маринованные помидоры. Для этого рецепта не требуется длительного настаивания или сложных ингредиентов. Помидоры получаются сочными, ароматными и хорошо пропитываются пряной заправкой всего за несколько минут. Такое блюдо прекрасно подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусных маринованных помидоров опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 250 г

чеснок – 2 зубчика

красный лук – 1/2 шт.

свежий укроп – 1 веточка или 1/2 ч.л. сушеного

Для заправки:

итальянские травы – 1 ч.л.

уксус – 1/2 ст.л.

подсолнечное масло – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

мед – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры и нарежьте их крупными кусочками или дольками, в зависимости от размера плодов.

2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс.

4. Укроп измельчите как можно мельче.

5. В отдельной миске приготовьте маринад. Для этого смешайте подсолнечное масло, уксус, мёд, горчицу в зернах, итальянские травы, соль и чёрный перец.

6. Перемешайте заправку до однородной консистенции, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

7. Переложите помидоры, лук, чеснок и укроп в глубокую миску.

8. Полейте овощи приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить помидоры.

9. Оставьте закуску настаиваться не менее чем на 10 минут. За это время овощи успеют впитать аромат специй и маринада.

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