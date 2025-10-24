Маринованные шампиньоны – это универсальная закуска, которая подходит к праздничному столу, пикнику или обычному ужину. Чтобы приготовить их, не нужно много времени и сложных ингредиентов. Все, что нужно, – свежие грибы, немного специй и простой маринад. Такой рецепт выгоден еще и тем, что шампиньоны быстро пропитываются ароматами и остаются хрустящими.

Видео дня

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов

800 мл воды

1 ст.л. соли

15 шт. гвоздики

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

0,5 ч.л. сухой горчицы (зернами)

2-3 зубчика чеснока

2 ст.л. яблочного уксуса

3 веточки свежего укропа

при желании – зеленый лук для подачи.

Способ приготовления:

1. Грибы тщательно промойте.

2. Если шампиньоны крупные, разрежьте их пополам или на четвертинки. Маленькие можно оставить целыми.

3. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец, горчицу.

4. Выложите грибы и варите на среднем огне примерно 5 минут после закипания.

5. Добавьте яблочный уксус, измельченный чеснок и укроп. Перемешайте и выключите огонь.

6. Оставьте шампиньоны в маринаде на 2 часа, чтобы они хорошо впитали аромат специй.

7. После этого слейте жидкость, выложите грибы в миску и по желанию посыпьте зеленым луком перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: