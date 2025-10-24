Вкусные маринованные шампиньоны с укропом и чесноком: готовятся за считанные минуты
Маринованные шампиньоны – это универсальная закуска, которая подходит к праздничному столу, пикнику или обычному ужину. Чтобы приготовить их, не нужно много времени и сложных ингредиентов. Все, что нужно, – свежие грибы, немного специй и простой маринад. Такой рецепт выгоден еще и тем, что шампиньоны быстро пропитываются ароматами и остаются хрустящими.
Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов
- 800 мл воды
- 1 ст.л. соли
- 15 шт. гвоздики
- 2 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- 3 горошины душистого перца
- 0,5 ч.л. сухой горчицы (зернами)
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 3 веточки свежего укропа
- при желании – зеленый лук для подачи.
Способ приготовления:
1. Грибы тщательно промойте.
2. Если шампиньоны крупные, разрежьте их пополам или на четвертинки. Маленькие можно оставить целыми.
3. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец, горчицу.
4. Выложите грибы и варите на среднем огне примерно 5 минут после закипания.
5. Добавьте яблочный уксус, измельченный чеснок и укроп. Перемешайте и выключите огонь.
6. Оставьте шампиньоны в маринаде на 2 часа, чтобы они хорошо впитали аромат специй.
7. После этого слейте жидкость, выложите грибы в миску и по желанию посыпьте зеленым луком перед подачей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: