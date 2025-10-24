Вкусные маринованные шампиньоны с укропом и чесноком: готовятся за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
336
Маринованные шампиньоны – это универсальная закуска, которая подходит к праздничному столу, пикнику или обычному ужину. Чтобы приготовить их, не нужно много времени и сложных ингредиентов. Все, что нужно, – свежие грибы, немного специй и простой маринад. Такой рецепт выгоден еще и тем, что шампиньоны быстро пропитываются ароматами и остаются хрустящими.

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг шампиньонов
  • 800 мл воды
  • 1 ст.л. соли
  • 15 шт. гвоздики
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 0,5 ч.л. сухой горчицы (зернами)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 3 веточки свежего укропа
  • при желании – зеленый лук для подачи.

Способ приготовления:

Вкусные маринованные шампиньоны с укропом и чесноком: готовятся за считанные минуты

1. Грибы тщательно промойте.

2. Если шампиньоны крупные, разрежьте их пополам или на четвертинки. Маленькие можно оставить целыми.

Вкусные маринованные шампиньоны с укропом и чесноком: готовятся за считанные минуты

3. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец, горчицу.

4. Выложите грибы и варите на среднем огне примерно 5 минут после закипания.

Вкусные маринованные шампиньоны с укропом и чесноком: готовятся за считанные минуты

5. Добавьте яблочный уксус, измельченный чеснок и укроп. Перемешайте и выключите огонь.

6. Оставьте шампиньоны в маринаде на 2 часа, чтобы они хорошо впитали аромат специй.

Вкусные маринованные шампиньоны с укропом и чесноком: готовятся за считанные минуты

7. После этого слейте жидкость, выложите грибы в миску и по желанию посыпьте зеленым луком перед подачей.

