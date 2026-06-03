Печеночные оладьи могут стать отличным вариантом для сытного обеда или ужина, если приготовить их правильно. Благодаря простым ингредиентам и удачному сочетанию овощей они получаются нежными, сочными и ароматными. Такой рецепт особенно понравится тем, кто ищет новые способы приготовления куриной печени. Главное – не пережаривать оладьи и добавить обжаренные овощи, которые делают вкус более мягким и сбалансированным.

Идея приготовления вкусных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

сухой чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Для начала очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками. Морковь натрите на средней терке. Овощи обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

2. Куриную печень хорошо промойте, обсушите и мелко нарежьте ножом. Именно рубленая печень делает текстуру оладий более интересной и сочной.

3. Переложите печень в глубокую миску. Добавьте яйцо, сметану, муку, обжаренный лук и морковь. Приправьте массу солью, перцем и сухим чесноком.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Смесь должна быть густой, но легко набираться ложкой.

5. На хорошо разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

6. Готовые печеночные оладьи подавайте горячими. Они прекрасно сочетаются со сметаной, свежими овощами, картофельным пюре или легким овощным салатом.

7. Такой рецепт печеночных оладий станет хорошей альтернативой привычным котлетам. Блюдо получается бюджетным, питательным и очень вкусным, а благодаря простой технологии приготовления его легко повторить даже новичкам на кухне.

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