Вкусные печеночные оладьи, которые не будут горчить: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
78
Вкусные печеночные оладьи, которые не будут горчить: как приготовить
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Печеночные оладьи могут стать отличным вариантом для сытного обеда или ужина, если приготовить их правильно. Благодаря простым ингредиентам и удачному сочетанию овощей они получаются нежными, сочными и ароматными. Такой рецепт особенно понравится тем, кто ищет новые способы приготовления куриной печени. Главное – не пережаривать оладьи и добавить обжаренные овощи, которые делают вкус более мягким и сбалансированным.

Идея приготовления вкусных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Вкусные печеночные оладьи, которые не будут горчить: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • сухой чеснок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Вкусные печеночные оладьи, которые не будут горчить: как приготовить

1. Для начала очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками. Морковь натрите на средней терке. Овощи обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

2. Куриную печень хорошо промойте, обсушите и мелко нарежьте ножом. Именно рубленая печень делает текстуру оладий более интересной и сочной.

Вкусные печеночные оладьи, которые не будут горчить: как приготовить

3. Переложите печень в глубокую миску. Добавьте яйцо, сметану, муку, обжаренный лук и морковь. Приправьте массу солью, перцем и сухим чесноком.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Смесь должна быть густой, но легко набираться ложкой.

Вкусные печеночные оладьи, которые не будут горчить: как приготовить

5. На хорошо разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

6. Готовые печеночные оладьи подавайте горячими. Они прекрасно сочетаются со сметаной, свежими овощами, картофельным пюре или легким овощным салатом.

Вкусные печеночные оладьи, которые не будут горчить: как приготовить

7. Такой рецепт печеночных оладий станет хорошей альтернативой привычным котлетам. Блюдо получается бюджетным, питательным и очень вкусным, а благодаря простой технологии приготовления его легко повторить даже новичкам на кухне.

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