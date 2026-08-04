Печеночные рулетики – одна из тех закусок, которые всегда уместно смотрятся на праздничном столе. Они получаются нежными, сытными и очень эффектными в разрезе. Для начинки можно использовать овощи или сочетание крем-сыра с вареными яйцами, чтобы получить два разных вкуса в одном блюде. Готовится такая закуска из доступных продуктов и хорошо смакует после охлаждения.

Идея приготовления вкусных печеночных рулетиков опубликована на странице top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

яйца – 2 шт.

молоко – 250 мл.

мука – 100 г

соль – по вкусу

Для первой начинки:

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 2 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для второй начинки:

варёные яйца – 3 шт.

крем-сыр – 150 г

чеснок – 1 зубчик (по желанию)

Способ приготовления:

1. Куриную печень хорошо промойте и очистите от пленок. Выложите ее в чашу блендера, добавьте яйца, молоко, муку и соль.

2. Взбейте все ингредиенты до гладкой однородной массы без комочков.

3. Разогрейте сковороду и обжарьте тонкие печеночные блинчики с обеих сторон до готовности. После жарки дайте им немного остыть.

4. Для овощной начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте овощи до мягкости. В конце приправьте солью и черным перцем.

5. Для творожной начинки натрите вареные яйца на мелкой тёрке, смешайте их с крем-сыром. По желанию добавьте измельчённый чеснок и хорошо перемешайте.

6. На каждый печеночный блинчик равномерно нанесите одну из вариантов начинки.

7. Плотно сверните блинчики в рулетики и оставьте их в холодильнике примерно на 30 минут, чтобы они хорошо держали форму.

8. Перед подачей нарежьте рулетики порционными кусочками и выложите на сервировочную тарелку.

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