Вкусные печеночные рулетики к праздничному столу: делимся рецептом оригинальной закуски
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Печеночные рулетики – одна из тех закусок, которые всегда уместно смотрятся на праздничном столе. Они получаются нежными, сытными и очень эффектными в разрезе. Для начинки можно использовать овощи или сочетание крем-сыра с вареными яйцами, чтобы получить два разных вкуса в одном блюде. Готовится такая закуска из доступных продуктов и хорошо смакует после охлаждения.
Идея приготовления вкусных печеночных рулетиков опубликована на странице top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 250 мл.
- мука – 100 г
- соль – по вкусу
Для первой начинки:
- лук репчатый – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Для второй начинки:
- варёные яйца – 3 шт.
- крем-сыр – 150 г
- чеснок – 1 зубчик (по желанию)
Способ приготовления:
1. Куриную печень хорошо промойте и очистите от пленок. Выложите ее в чашу блендера, добавьте яйца, молоко, муку и соль.
2. Взбейте все ингредиенты до гладкой однородной массы без комочков.
3. Разогрейте сковороду и обжарьте тонкие печеночные блинчики с обеих сторон до готовности. После жарки дайте им немного остыть.
4. Для овощной начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте овощи до мягкости. В конце приправьте солью и черным перцем.
5. Для творожной начинки натрите вареные яйца на мелкой тёрке, смешайте их с крем-сыром. По желанию добавьте измельчённый чеснок и хорошо перемешайте.
6. На каждый печеночный блинчик равномерно нанесите одну из вариантов начинки.
7. Плотно сверните блинчики в рулетики и оставьте их в холодильнике примерно на 30 минут, чтобы они хорошо держали форму.
8. Перед подачей нарежьте рулетики порционными кусочками и выложите на сервировочную тарелку.
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