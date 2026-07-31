Вкусные персиковые оладьи на йогурте – отличный способ использовать сезонные фрукты. Они получаются нежными, пышными и ароматными, а готовятся из простых продуктов, которые найдутся почти на каждой кухне. Такой рецепт станет отличной идеей для завтрака, перекуса или домашнего чаепития.

Идея приготовления вкусных персиковых оладий опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

йогурт – 80 г.

мука – 100 г.

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар или подсластитель – по вкусу

персик – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

вода – 40 мл.

мак – 1 ст.л.

ванильный экстракт или ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка.

масло – для жарки (по желанию).

Способ приготовления:

1. Сначала смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, щепотку соли, мак и сахар или подсластитель.

2. В отдельной миске смешайте йогурт, яйцо, воду и ваниль. Перемешайте до однородной консистенции.

3. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкие ингредиенты и замесите густое тесто без комочков. Персик нарежьте небольшими кубиками, добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.

4. Оставьте тесто примерно на 10 минут, чтобы разрыхлитель начал действовать.

5. Хорошо разогрейте сковороду. По желанию слегка смажьте её маслом или используйте антипригарную посуду. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

6. Подавайте персиковые оладьи теплыми. Они прекрасно сочетаются с медом, сметаной, ягодным соусом или просто со свежими кусочками персика.

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