Вкусные персиковые оладьи на йогурте: делимся простым сезонным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
354
Рецепт вкусных оладий с персиками
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Вкусные персиковые оладьи на йогурте – отличный способ использовать сезонные фрукты. Они получаются нежными, пышными и ароматными, а готовятся из простых продуктов, которые найдутся почти на каждой кухне. Такой рецепт станет отличной идеей для завтрака, перекуса или домашнего чаепития.

Идея приготовления вкусных персиковых оладий опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Рецепт персиковых оладий

Ингредиенты:

  • йогурт – 80 г.
  • мука – 100 г.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сахар или подсластитель – по вкусу
  • персик – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • вода – 40 мл.
  • мак – 1 ст.л.
  • ванильный экстракт или ванильный сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка.
  • масло – для жарки (по желанию).

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Сначала смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, щепотку соли, мак и сахар или подсластитель.

2. В отдельной миске смешайте йогурт, яйцо, воду и ваниль. Перемешайте до однородной консистенции.

Добавляем йогуртовую массу

3. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкие ингредиенты и замесите густое тесто без комочков. Персик нарежьте небольшими кубиками, добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.

4. Оставьте тесто примерно на 10 минут, чтобы разрыхлитель начал действовать.

Добавляем персик и перемешиваем

5. Хорошо разогрейте сковороду. По желанию слегка смажьте её маслом или используйте антипригарную посуду. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Выкладываем оладьи на сковороду

6. Подавайте персиковые оладьи теплыми. Они прекрасно сочетаются с медом, сметаной, ягодным соусом или просто со свежими кусочками персика.

Готовые оладьи

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