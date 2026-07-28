Пушистые оладьи на кефире всегда остаются одним из лучших вариантов для быстрого домашнего завтрака. Они получаются нежными, мягкими и хорошо сочетаются со свежими фруктами, ягодами или любимыми наполнителями. Для приготовления понадобятся простые продукты, а тесто готовится буквально за несколько минут.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

кефир или натуральный йогурт – 200 г

творог – 250 г

мука – 100 г

заменитель сахара – по вкусу

разрыхлитель – 1 ч.л.

фрукты – 200 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста заранее достаньте кефир из холодильника или используйте продукт комнатной температуры. Это поможет получить более воздушную текстуру готовых оладий.

2. В глубокой миске смешайте яйца, кефир или натуральный йогурт, творог, муку, сахарозаменитель и разрыхлитель. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

3. Готовое тесто оставьте на 5 минут. За это время оно станет более однородным, а разрыхлитель начнет действовать, благодаря чему оладьи получатся нежными и воздушными.

4. Разогрейте сковороду на небольшом огне. По желанию её можно слегка смазать растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.

5. Жарьте оладьи под крышкой на медленном огне до золотистого цвета. После этого переверните их и обжарьте с другой стороны до готовности.

6. Готовые оладьи подавайте горячими вместе со свежими фруктами. Для этого рецепта отлично подойдут бананы, клубника, персики, черника или сезонные ягоды.

7. Такие пышные оладьи на кефире получаются нежными, ароматными и очень простыми в приготовлении. Это удачный рецепт, который пригодится, когда хочется быстро приготовить вкусный домашний завтрак для всей семьи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: