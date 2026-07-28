Вкусные пышные оладьи на кефире: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Вкусные пышные оладьи на кефире: как приготовить
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Пушистые оладьи на кефире всегда остаются одним из лучших вариантов для быстрого домашнего завтрака. Они получаются нежными, мягкими и хорошо сочетаются со свежими фруктами, ягодами или любимыми наполнителями. Для приготовления понадобятся простые продукты, а тесто готовится буквально за несколько минут.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Вкусные пышные оладьи на кефире: как приготовить

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • кефир или натуральный йогурт – 200 г
  • творог – 250 г
  • мука – 100 г
  • заменитель сахара – по вкусу
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • фрукты – 200 г

Способ приготовления:

Вкусные пышные оладьи на кефире: как приготовить

1. Для приготовления теста заранее достаньте кефир из холодильника или используйте продукт комнатной температуры. Это поможет получить более воздушную текстуру готовых оладий.

2. В глубокой миске смешайте яйца, кефир или натуральный йогурт, творог, муку, сахарозаменитель и разрыхлитель. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Вкусные пышные оладьи на кефире: как приготовить

3. Готовое тесто оставьте на 5 минут. За это время оно станет более однородным, а разрыхлитель начнет действовать, благодаря чему оладьи получатся нежными и воздушными.

4. Разогрейте сковороду на небольшом огне. По желанию её можно слегка смазать растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.

Вкусные пышные оладьи на кефире: как приготовить

5. Жарьте оладьи под крышкой на медленном огне до золотистого цвета. После этого переверните их и обжарьте с другой стороны до готовности.

6. Готовые оладьи подавайте горячими вместе со свежими фруктами. Для этого рецепта отлично подойдут бананы, клубника, персики, черника или сезонные ягоды.

Вкусные пышные оладьи на кефире: как приготовить

7. Такие пышные оладьи на кефире получаются нежными, ароматными и очень простыми в приготовлении. Это удачный рецепт, который пригодится, когда хочется быстро приготовить вкусный домашний завтрак для всей семьи.

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