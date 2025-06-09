Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
171
Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

Если нужно быстро сделать что-то на ужин для семьи – приготовьте сытные кабачковые рулетики. Внутри овощных слайсов вкусная сырная начинка. Особой сочности придаст томатный соус.

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Идея приготовления кабачковых рулетиков с сыром на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень вкусно.

Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. (средние)
  • творог сливочный – 100 г
  • творог кисломолочный 5% (или метана 10%) – 1 ст.л.
  • сыр твердый – 60 г.
  • чеснок – 1 зубчик.
  • томатный соус – 2 ст. л.
  • любимые специи, зелень.
  • масло для смазывания формы

Способ приготовления:

Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

1. Кабачок нарезать слайсами.

2. Выложить на пергамент, добавить специи.

Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

3. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

4. Для начинки смешать творог, часть сыра твердого, чеснок и зелень.

Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

5. На дно формы для запекания выложить томатный соус, сверху рулетики из кабачка и сырной начинки.

Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

6. Намазать томатным соусом, выложить кусочки сыра.

Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке

7. Отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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