Вкусные рулетики из кабачка на ужин: готовятся в духовке
Если нужно быстро сделать что-то на ужин для семьи – приготовьте сытные кабачковые рулетики. Внутри овощных слайсов вкусная сырная начинка. Особой сочности придаст томатный соус.
Идея приготовления кабачковых рулетиков с сыром на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт. (средние)
- творог сливочный – 100 г
- творог кисломолочный 5% (или метана 10%) – 1 ст.л.
- сыр твердый – 60 г.
- чеснок – 1 зубчик.
- томатный соус – 2 ст. л.
- любимые специи, зелень.
- масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать слайсами.
2. Выложить на пергамент, добавить специи.
3. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
4. Для начинки смешать творог, часть сыра твердого, чеснок и зелень.
5. На дно формы для запекания выложить томатный соус, сверху рулетики из кабачка и сырной начинки.
6. Намазать томатным соусом, выложить кусочки сыра.
7. Отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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