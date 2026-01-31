Наши бабушки и мамы всегда придумывали бюджетные рецепты, чтобы было и много, и сытно. На такой случай отлично подходили котлеты. Для них использовали рыбу, например сардину, и сочетали ее с хлебом.

Идея приготовления бюджетных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

сардина в масле – 2 банки (масло слить и оставить 300 г сардины)

яйцо – 1 шт.

лук – 60 г

хлеб – 50 г

молоко – 50 г

соль по вкусу

перец – 0.5 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

петрушка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хлеб замочить в воде.

2. Перемешать руками и оставить на 3 минут.

3. С сардины слить масло, размять вилкой.

4. Добавить лук, замоченный хлеб, яйцо, петрушку, специи.

5. Все хорошо примнуть руками в течение 3 минут и оставить массу на 10 минут.

6. Сформировать котлеты.

7. На сковороде хорошо разогреть масло, выложить котлетки и обжаривать на среднем огне.

8. Переворачивать, когда уже снизу хорошо образовалась корочка.

