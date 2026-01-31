Вкусные рыбные котлеты за копейки: так когда-то готовили бабушки
Наши бабушки и мамы всегда придумывали бюджетные рецепты, чтобы было и много, и сытно. На такой случай отлично подходили котлеты. Для них использовали рыбу, например сардину, и сочетали ее с хлебом.
Идея приготовления бюджетных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- сардина в масле – 2 банки (масло слить и оставить 300 г сардины)
- яйцо – 1 шт.
- лук – 60 г
- хлеб – 50 г
- молоко – 50 г
- соль по вкусу
- перец – 0.5 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- петрушка
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Хлеб замочить в воде.
2. Перемешать руками и оставить на 3 минут.
3. С сардины слить масло, размять вилкой.
4. Добавить лук, замоченный хлеб, яйцо, петрушку, специи.
5. Все хорошо примнуть руками в течение 3 минут и оставить массу на 10 минут.
6. Сформировать котлеты.
7. На сковороде хорошо разогреть масло, выложить котлетки и обжаривать на среднем огне.
8. Переворачивать, когда уже снизу хорошо образовалась корочка.
