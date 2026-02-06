Блины с красной рыбой – вкусная и изысканно закуска. Она станет прекрасным дополнением для праздничного стола и на каждый день. Будет не только вкусно, но и привлекательно, если тесто приготовить на основе шпината.

Идея приготовления вкусных шпинатных блинов опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

молоко – 400 мл.

шпинат – 75 г

мука – 200 г

яйца – 3 шт.

масло – 3 ст.л.

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

сливочный сыр – 100 г

слабосоленая форель – 200 г

Способ приготовления:

1. В чашу блендера добавить шпинат, яйца, масло, соль, молоко и муку.

2. Взбить до однородной, гладкой массы без комочков.

3. выпекать блины на хорошо разогретой сухой сковороде с обеих сторон до румяности.

4. Каждый блинчик смазать сливочным сыром.

5. Выложить кусочки красной рыбы, свернуть в рулет.

6. Нарезать порционно.

6. Подавать сразу или после остывания – вкусно в любом виде.

