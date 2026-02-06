Вкусные шпинатные блины с крем-сыром и красной рыбой: вариант легкой закуски
Блины с красной рыбой – вкусная и изысканно закуска. Она станет прекрасным дополнением для праздничного стола и на каждый день. Будет не только вкусно, но и привлекательно, если тесто приготовить на основе шпината.
Идея приготовления вкусных шпинатных блинов опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- молоко – 400 мл.
- шпинат – 75 г
- мука – 200 г
- яйца – 3 шт.
- масло – 3 ст.л.
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- сливочный сыр – 100 г
- слабосоленая форель – 200 г
Способ приготовления:
1. В чашу блендера добавить шпинат, яйца, масло, соль, молоко и муку.
2. Взбить до однородной, гладкой массы без комочков.
3. выпекать блины на хорошо разогретой сухой сковороде с обеих сторон до румяности.
4. Каждый блинчик смазать сливочным сыром.
5. Выложить кусочки красной рыбы, свернуть в рулет.
6. Нарезать порционно.
6. Подавать сразу или после остывания – вкусно в любом виде.
