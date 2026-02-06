Вкусные шпинатные блины с крем-сыром и красной рыбой: вариант легкой закуски

Блины с красной рыбой – вкусная и изысканно закуска. Она станет прекрасным дополнением для праздничного стола и на каждый день. Будет не только вкусно, но и привлекательно, если тесто приготовить на основе шпината.

Идея приготовления вкусных шпинатных блинов опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

  • молоко – 400 мл.
  • шпинат – 75 г
  • мука – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • масло – 3 ст.л.
  • соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • сливочный сыр – 100 г
  • слабосоленая форель – 200 г

Способ приготовления:

1. В чашу блендера добавить шпинат, яйца, масло, соль, молоко и муку.

2. Взбить до однородной, гладкой массы без комочков.

3. выпекать блины на хорошо разогретой сухой сковороде с обеих сторон до румяности.

4. Каждый блинчик смазать сливочным сыром.

5. Выложить кусочки красной рыбы, свернуть в рулет.

6. Нарезать порционно.

6. Подавать сразу или после остывания – вкусно в любом виде.

