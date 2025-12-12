Вкусные сладкие трубочки с кремом к чаю: как приготовить в домашних условиях
Вкусные трубочки с кремом можно очень легко приготовить в домашних условиях. В основе такого десерта простое песочное тесто. А для начинки сделайте крем из молока и масла. Получится идеальный десерт для уютных семейных чаепитий.
Идея приготовления трубочек с заварным кремом опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 200 г холодного масла
- 200 г холодной сметаны
- щепотка соли
- 400 г муки
Ингредиенты для крема:
- 500 мл. молока
- 100-110 г сахара
- 1 п. ванильного сахара
- 3 желтка
- 45 г кукурузного крахмала
- 100 г мягкого масла
- молотые орехи
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Для теста нужно объединить муку с солью, добавить масло, перетереть в крошку.
2. Затем добавить сметану и замесить тесто.
3. Обернуть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
4. Для крема 100 мл. молока объединить с желтками, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом, вымешать венчиком, чтобы не было комочков.
6. Остальное молоко довести до кипения, влить яичную массу, перемешать и перелить в ковшик, помешивая, заварить до загустения. Охладить до комнатной температуры.
7. Мягкое масло взбить до осветления, добавляя постепенно заварную основу, взбить в воздушный крем. С помощью кондитерского мешка с насадкой начинить трубочки.
8. Верхушку трубочек окунуть в орехи, посыпать сахарной пудрой.
