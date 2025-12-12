Вкусные трубочки с кремом можно очень легко приготовить в домашних условиях. В основе такого десерта простое песочное тесто. А для начинки сделайте крем из молока и масла. Получится идеальный десерт для уютных семейных чаепитий.

Идея приготовления трубочек с заварным кремом опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для теста:

200 г холодного масла

200 г холодной сметаны

щепотка соли

400 г муки

Ингредиенты для крема:

500 мл. молока

100-110 г сахара

1 п. ванильного сахара

3 желтка

45 г кукурузного крахмала

100 г мягкого масла

молотые орехи

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для теста нужно объединить муку с солью, добавить масло, перетереть в крошку.

2. Затем добавить сметану и замесить тесто.

3. Обернуть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

4. Для крема 100 мл. молока объединить с желтками, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом, вымешать венчиком, чтобы не было комочков.

6. Остальное молоко довести до кипения, влить яичную массу, перемешать и перелить в ковшик, помешивая, заварить до загустения. Охладить до комнатной температуры.

7. Мягкое масло взбить до осветления, добавляя постепенно заварную основу, взбить в воздушный крем. С помощью кондитерского мешка с насадкой начинить трубочки.

8. Верхушку трубочек окунуть в орехи, посыпать сахарной пудрой.

