Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
852
Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

Сосиски в тесте – замечательный вариант перекуса на любой случай. Для такого рецепта вам понадобится всего 5 ингредиентов. Тесто используйте именно слоеное – оно быстро выпекается, получается очень привлекательным и хрустящим.

Идея приготовления быстрых сосисок в тесте за 10 минут опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram.

Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • сосиски
  • сыр
  • желток
  • кунжут для посыпки

Способ приготовления:

Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

1. Раскатать слоеное тесто и разрезать на порционные кусочки.

Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

2. На каждый кусочек выложить сыр и сосиску.

Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

3. Завернуть.

Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

4. Выложить на противень.

Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

5. Смазать желтком, по желанию посыпать кунжутом.

Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян

6. Выпекать в духовке до румяной корочки примерно 10 минут.

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