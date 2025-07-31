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Вкусные сосиски в тесте за 10 минут: рецептом поделился Алик Мкртчян
Сосиски в тесте – замечательный вариант перекуса на любой случай. Для такого рецепта вам понадобится всего 5 ингредиентов. Тесто используйте именно слоеное – оно быстро выпекается, получается очень привлекательным и хрустящим.
Идея приготовления быстрых сосисок в тесте за 10 минут опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- сосиски
- сыр
- желток
- кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Раскатать слоеное тесто и разрезать на порционные кусочки.
2. На каждый кусочек выложить сыр и сосиску.
3. Завернуть.
4. Выложить на противень.
5. Смазать желтком, по желанию посыпать кунжутом.
6. Выпекать в духовке до румяной корочки примерно 10 минут.
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