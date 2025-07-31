Сосиски в тесте – замечательный вариант перекуса на любой случай. Для такого рецепта вам понадобится всего 5 ингредиентов. Тесто используйте именно слоеное – оно быстро выпекается, получается очень привлекательным и хрустящим.

Идея приготовления быстрых сосисок в тесте за 10 минут опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто

сосиски

сыр

желток

кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Раскатать слоеное тесто и разрезать на порционные кусочки.

2. На каждый кусочек выложить сыр и сосиску.

3. Завернуть.

4. Выложить на противень.

5. Смазать желтком, по желанию посыпать кунжутом.

6. Выпекать в духовке до румяной корочки примерно 10 минут.

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