Вкусные стейки из капусты в духовке: готовятся проще привычных голубцов
Капустные стейки с фаршем в духовке – простая альтернатива классическим голубцам, которая не требует долгого формирования и варки листьев. Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. Запеченная капуста становится нежной, а мясная начинка с томатным соусом добавляет насыщенного вкуса. Такой рецепт особенно понравится тем, кто хочет приготовить что-то домашнее без лишних сложностей.
Идея приготовления запеченных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 шт.
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2-3 ст.л.
- масло – для жарки
- вода – 100-150 мл.
- твердый сыр – по желанию
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте крупными круглыми кусками толщиной примерно 2-3 сантиметра.
2. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.
3. Смажьте маслом, посолите и добавьте любимые специи.
4. Накройте противень фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.
5. Капуста должна стать мягче, но не потерять форму.
6. Тем временем приготовьте начинку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте овощи на сковороде до мягкости.
7. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока мясо не изменит цвет.
8. После этого добавьте томатную пасту, немного воды, соль и специи. Хорошо перемешайте и тушите несколько минут, чтобы соус стал более насыщенным.
9. На запеченные куски капусты выложите готовый фарш. По желанию сверху посыпьте тертым сыром. Верните блюдо в духовку еще на 10-15 минут до появления румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: