Капустные стейки с фаршем в духовке – простая альтернатива классическим голубцам, которая не требует долгого формирования и варки листьев. Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. Запеченная капуста становится нежной, а мясная начинка с томатным соусом добавляет насыщенного вкуса. Такой рецепт особенно понравится тем, кто хочет приготовить что-то домашнее без лишних сложностей.

Идея приготовления запеченных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 шт.

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 2-3 ст.л.

масло – для жарки

вода – 100-150 мл.

твердый сыр – по желанию

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте крупными круглыми кусками толщиной примерно 2-3 сантиметра.

2. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

3. Смажьте маслом, посолите и добавьте любимые специи.

4. Накройте противень фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.

5. Капуста должна стать мягче, но не потерять форму.

6. Тем временем приготовьте начинку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте овощи на сковороде до мягкости.

7. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока мясо не изменит цвет.

8. После этого добавьте томатную пасту, немного воды, соль и специи. Хорошо перемешайте и тушите несколько минут, чтобы соус стал более насыщенным.

9. На запеченные куски капусты выложите готовый фарш. По желанию сверху посыпьте тертым сыром. Верните блюдо в духовку еще на 10-15 минут до появления румяной корочки.

