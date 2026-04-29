Стейки из молодой капусты – это простое и доступное блюдо, которое легко приготовить дома. Оно подходит для обеда или ужина, когда хочется чего-то сытного, но без лишней сложности. Сочетание овощей, мяса и сыра дает насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Такой рецепт особенно актуален в сезон молодой капусты. Рассказываем, как приготовить сочные капустные стейки в духовке.

Идея приготовления вкусных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

капуста молодая – 1 кочан (700-800 г)

фарш (куриный, свино-говяжий или индюшачий) – 300-500 г

помидоры – 1-2 шт.

сыр твердый (моцарелла или другой, хорошо плавящийся) – 100–150 г

лук – 1 шт.

масло – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка (копченая или сладкая) – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

сметана или натуральный йогурт – 2-3 ст.л.

свежая зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте капусту. Снимите верхние листья и нарежьте кочан поперек на толстые ломти примерно по 2 сантиметра.

2. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка смажьте маслом и приправьте солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком.

3. Далее приготовьте мясную часть. К фаршу добавьте мелко нарезанный или натертый лук, соль и специи.

4. Хорошо перемешайте до однородности, после чего сформируйте плоские заготовки по размеру капустных стейков и выложите их сверху.

5. Для сочности смажьте каждый кусок небольшим количеством сметаны или йогурта. Помидоры нарежьте кружочками или кубиками и разложите поверх фарша.

6. Завершающий этап – щедро посыпать все натертым сыром.

7. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте блюдо примерно 25-30 минут до готовности мяса и румяной сырной корочки.

8. За несколько минут до конца можно включить режим верхнего нагрева для более аппетитного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: