Из творога и твердого сыра можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – хачапури, трубочки, пироги и запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырных трубочек с твердым сыром, творогом и кунжутом.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный 5% – 200 г.

Яйца куриные – 2 шт.

Мука – 5-7 ст. л.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Любимые специи – по вкусу.

Сыр жесткий – 100 г.

Ветчина куриная (или запеченное куриное филе) – 125 г.

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте яйца, тщательно перемешайте.

2. Добавьте ветчину и тертый сыр, еще раз перемешиваем. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем.

3. Формируем трубочки, или заплетаем косичкой, смазываем яйцом, по желанию посыпаем кунжутом и готовим в духовке 20-25 минут.

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