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Вкусные сырные палочки: проще любого пирога
Из творога и твердого сыра можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – хачапури, трубочки, пироги и запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырных трубочек с твердым сыром, творогом и кунжутом.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный 5% – 200 г.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Мука – 5-7 ст. л.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Любимые специи – по вкусу.
- Сыр жесткий – 100 г.
- Ветчина куриная (или запеченное куриное филе) – 125 г.
Способ приготовления:
1. В сыр добавьте яйца, тщательно перемешайте.
2. Добавьте ветчину и тертый сыр, еще раз перемешиваем. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем.
3. Формируем трубочки, или заплетаем косичкой, смазываем яйцом, по желанию посыпаем кунжутом и готовим в духовке 20-25 минут.
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