Вкусные сырные палочки: проще любого пирога

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Из творога и твердого сыра можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – хачапури, трубочки, пироги и запеканки. 

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Сырные трубочки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырных трубочек с твердым сыром, творогом и кунжутом.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Сыр кисломолочный 5% – 200 г.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Мука – 5-7 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • Любимые специи – по вкусу.
  • Сыр жесткий – 100 г.
  • Ветчина куриная (или запеченное куриное филе) – 125 г.

Способ приготовления: 

1. В сыр добавьте яйца, тщательно перемешайте. 

Основа для блюда

2. Добавьте ветчину и тертый сыр, еще раз перемешиваем. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем.

Сколько выпекать трубочки

3. Формируем трубочки, или заплетаем косичкой, смазываем яйцом, по желанию посыпаем кунжутом и готовим в духовке 20-25 минут.

Готовое блюдо

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