Вкусные тушеные кабачки в сырном соусе: как приготовить
Тушеные кабачки в сырном соусе – простое сезонное блюдо, которое легко приготовить на обед или легкий ужин. Кабачки прекрасно сочетаются с плавленым сыром, овощами и ароматными специями, поэтому блюдо получается нежным и очень сочным. Для рецепта понадобятся доступные продукты и минимум времени у плиты. Такие кабачки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Особенно вкусно есть их горячими со свежей зеленью.
Идея приготовления тушеных кабачков в сырном соусе опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средние шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- плавленый сыр – 150 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- специи – по вкусу
- зелень – для подачи
- масло – для жарки
Способ приготовления
1. Кабачки, перец, лук и помидоры нарежьте небольшим кубиком. Чеснок мелко измельчите ножом или пропустите через пресс.
2. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.
3. Добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте и тушите до мягкости овощей.
4. В конце добавьте плавленый сыр. Постоянно помешивайте, пока сыр полностью не растает и не образует нежный соус.
5. Тушите кабачки в сырном соусе еще 3-5 минут. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
6. Подавайте тушеные кабачки горячими. Они прекрасно сочетаются со свежим хлебом, картофелем или рисом.
