Тушеные кабачки в сырном соусе – простое сезонное блюдо, которое легко приготовить на обед или легкий ужин. Кабачки прекрасно сочетаются с плавленым сыром, овощами и ароматными специями, поэтому блюдо получается нежным и очень сочным. Для рецепта понадобятся доступные продукты и минимум времени у плиты. Такие кабачки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Особенно вкусно есть их горячими со свежей зеленью.

Идея приготовления тушеных кабачков в сырном соусе опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средние шт.

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

плавленый сыр – 150 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – для подачи

масло – для жарки

Способ приготовления

1. Кабачки, перец, лук и помидоры нарежьте небольшим кубиком. Чеснок мелко измельчите ножом или пропустите через пресс.

2. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец и кабачки. Готовьте овощи несколько минут на среднем огне.

3. Добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте и тушите до мягкости овощей.

4. В конце добавьте плавленый сыр. Постоянно помешивайте, пока сыр полностью не растает и не образует нежный соус.

5. Тушите кабачки в сырном соусе еще 3-5 минут. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

6. Подавайте тушеные кабачки горячими. Они прекрасно сочетаются со свежим хлебом, картофелем или рисом.

