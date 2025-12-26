Вкусные украинские крученики на ужин: как приготовить
Крученики – традиционное украинское мясное блюдо. Его часто готовят на различные празднования. Но такие изделия можно сделать и просто на ужин, если использовать куриное филе – получится очень быстро и сытно, идеально к любому гарниру.
Идея приготовления сочных кручеников щ филе на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 750 г куриного филе
- соль, перец, чеснок
- 200 г грибов
- 120 г моркови
- 100 г лука
- 15 г растительного масла для жарки + 10 г масла
Ингредиенты для сливочного соуса:
- 400 мл воды
- 5 ст.л. сметаны
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. муки
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать на две половины.
2. Отбить с обеих сторон.
3. Присыпать солью, перцем
4. Для начинки на растительном масле обжарить грибы с луком 7-8 минут.
5. Добавить немного масла и мелко натертую морковь.
6. Прожарить еще 5-6 минут.
7. Выложить начинку на мясо и свернуть рулетики.
8. Обжарить на масле по 2 минуты со всех сторон, чтобы хорошо прихватились.
9. Смешать в сковороде все ингредиенты для соуса – воду, сметану, муку, давленый чеснок, соль, перец. Тушить этот соус несколько минут.
10. Перелить в форму для запекания, положить крученики и запекать 30 минут при температуре 190 градусов или можно протушить при закрытой крышке, время от времени опрокидывая, тоже 25-30 минут.
