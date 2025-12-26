Крученики – традиционное украинское мясное блюдо. Его часто готовят на различные празднования. Но такие изделия можно сделать и просто на ужин, если использовать куриное филе – получится очень быстро и сытно, идеально к любому гарниру.

Идея приготовления сочных кручеников щ филе на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

750 г куриного филе

соль, перец, чеснок

200 г грибов

120 г моркови

100 г лука

15 г растительного масла для жарки + 10 г масла

Ингредиенты для сливочного соуса:

400 мл воды

5 ст.л. сметаны

3 зубчика чеснока

1 ст.л. муки

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать на две половины.

2. Отбить с обеих сторон.

3. Присыпать солью, перцем

4. Для начинки на растительном масле обжарить грибы с луком 7-8 минут.

5. Добавить немного масла и мелко натертую морковь.

6. Прожарить еще 5-6 минут.

7. Выложить начинку на мясо и свернуть рулетики.

8. Обжарить на масле по 2 минуты со всех сторон, чтобы хорошо прихватились.

9. Смешать в сковороде все ингредиенты для соуса – воду, сметану, муку, давленый чеснок, соль, перец. Тушить этот соус несколько минут.

10. Перелить в форму для запекания, положить крученики и запекать 30 минут при температуре 190 градусов или можно протушить при закрытой крышке, время от времени опрокидывая, тоже 25-30 минут.

