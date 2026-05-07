Янтыки – это простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для сытного перекуса или ужина. Тонкое тесто и сочная начинка делают их особенно вкусными сразу после приготовления. Для этого рецепта не понадобится много ингредиентов, а готовятся янтыки без большого количества масла. Начинку можно менять по собственному вкусу, но сочетание сыра и зелени остается одним из самых удачных. Подавать блюдо лучше всего горячим, сразу со сковородки.

Идея приготовления вкусных домашних янтыков с сыром и зеленью опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

масло – 50 г

соль – щепотка

кипяток – 250 мл.

Для начинки:

творог кисломолочный – 200 г

сыр твердый сулугуни – 200 г

чеснок – 3 зубчика

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Дополнительно:

сливочное масло – для смазывания

Способ приготовления:

1. Просейте муку в большую миску, добавьте соль и растительное масло. Влейте кипяток и начните перемешивать ложкой, а затем руками, когда тесто немного остынет. Замесите мягкое эластичное тесто и оставьте его отдохнуть на 20-30 минут.

2. Для начинки смешайте творог с натертым сулугуни. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Поделите тесто на одинаковые части. Раскатайте каждую очень тонко, желательно без лишней муки, чтобы тесто оставалось нежным после жарки.

4. На одну половину теста выложите начинку, оставляя края свободными. Накройте второй половиной и хорошо слепите края, выпуская лишний воздух внутри.

5. Разогрейте сухую сковороду и жарьте янтыки с обеих сторон на среднем огне до золотистых пятен.

6. Готовые янтыки сразу смажьте сливочным маслом или накройте полотенцем, чтобы они остались мягкими.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: